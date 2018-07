Quattro matrimoni da raccontare

Cinque abiti per Quattro matrimoni vip : da Kaley Cuoco - Kledi Kediu - Irene Grandi e Vanessa Paradis : Un’altra settimana, un altro giro di matrimoni VIP: stavolta è il turno di Kaley Cuoco , Kledi Kadiu, Vanessa Paradis e Irene Grandi , che hanno suggellato le loro promesse d’amore con cerimonie più o meno intime durante gli ultimi sette giorni. LEGGI ANCHEGli abiti da sposa con cui ci piacerebbe vedere Chiara Ferragni Quello più sfarzoso – ma non ci aspettavamo niente di meno da un’attrice di Hollywood – è quello di Kaley Cuoco , la bionda ...

Quattro abiti per Quattro matrimoni vip : da Kit Harington e Rose Leslie a Marta Gastini : A quanto sostiene il suo amore perduto Ygritte, Jon Snow non sa praticamente niente della vita. Eccetto una cosa: come tenersi stretta la donna dei suoi sogni, almeno nella vita reale. Kit Harington infatti, che nel Trono di Spade interpreta per l’appunto «il bastardo di Ned Stark», è convolato a nozze lo scorso weekend con la fidanzata Rose Leslie, sua co-star nella serie e con cui faceva coppia fissa ormai da diversi anni. LEGGI ANCHESei abiti ...