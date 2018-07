Quando la vacanza diventa un incubo : “Sono stata mangiata viva dalle cimici” : La scozzese Leesa Dean si è ritrovata con dozzine di cicatrici dolorose per i morsi che ha ricevuto durante il suo soggiorno presso un famoso parco vacanze in Regno Unito. Le cimici le hanno anche provocato un'infezione del sangue. Ma secondo la società di viaggi nello chalet prenotato dalla donna non sarebbe stati trovati segni dei fastidiosi insetti.Continua a leggere

10 app da scaricare per sentirti a casa Quando sei vacanza : Il mondo diventa sempre più piccolo e tutte le informazioni sono a portata di click. Per questo basta portarsi dietro uno smartphone per avere tutto a disposizione nel giro di un paio di tap. quando sei a casa non hai problemi, conosci la tua città e ti rivolgi alle app soltanto saltuariamente, ma è quando vai in vacanza, in Italia o all’estero, che possono tornare davvero utili per essere sempre aggiornatissimi, in qualunque situazione e ...

Sophie Kasaei ha commesso l’errore numero uno da non fare mai Quando vai in vacanza : Per fortuna Abbie l'ha salvata The post Sophie Kasaei ha commesso l’errore numero uno da non fare mai quando vai in vacanza appeared first on News Mtv Italia.