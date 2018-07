Quali erano gli affari e le relazioni dei Casamonica a Roma : L'omertà e l'intimidazione, con il solo nome del clan Casamonica divenuto ormai più efficiente ad incutere timore rispetto al ricorso alla violenza, usate come metodo sistematico per imporre il ...

Wimbledon - Fabbiano e Travaglia superano le Qualificazioni : aumenta il contingente italiano in tabellone : Wimbledon 2018 è alle porte, il 2 luglio si partirà con le due settimane di gare, le qualificazioni hanno regalato due ‘sorrisi’ agli italiani Thomas Fabbiano e Stefano Travaglia hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del torneo di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Nel turno decisivo, sui campi in erba di Roehampton, a Londra, il 29enne di San Giorgio Ionico, si è imposto per 6-4, 6-2, 3-6, 6-3 su Jason ...

Tennistavolo - Giochi del Mediterraneo 2018 : molto bene gli azzurri in Qualifica. I quattro superano la fase a gironi : Iniziano bene per gli azzurri del Tennistavolo le qualificazioni dei tornei di singolare ai Giochi del Mediterraneo: i quattro atleti impegnati hanno superato la prima fase a gironi e sono entrati tra i migliori sedici. Domani affronteranno una seconda fase a gironi che designerà gli otto qualificati alla fase ad eliminazione diretta. Nelle qualificazioni maschili, nel Gruppo C Mihai Razvan Bobocica ha vinto per 4-0 (11-5, 11-9, 12-10, 11-4) ...

Qualificazioni Wimbledon 2018 : Chiesa - Pieri e Trevisan superano il primo turno nel tabellone femminile : Deborah Chiesa, Martina Trevisan e Jessica Pieri hanno esordito positivamente nelle Qualificazioni femminili di Wimbledon, terzo Slam della stagione, in corso sull’erba di Roehampton, a Londra. Sconfitta invece per l’altra italiana Jasmine Paolini. La Trevisan ha piegato in due set (6-2 6-3) la belga Maryna Zanevaska in un incontro gestito in maniera convincente dalla nostra portacolori. Superiore sia da fondo che nel gioco di volo, ...

Beach volley - World Tour Singapore. Barboni/Costantini superano le Qualificazioni! Out Gradini/Puccinelli e Perry/Nucete : Saranno due le coppie italiane in tabellone principale nel torneo 2 Stelle di Singapore. A Zuccarelli/Traballi, già inserite nel main draw, si aggiungono anche Arianna Barboni e Silvia Costantini che sono riuscite a superare lo scoglio delle qualificazioni con un doppio successo convincente. Niente da fare per Gradini/Puccinelli, sconfitte nella gara decisiva e per Perry/Nucete che hanno perso il terzo derby consecutivo al primo turno delle ...

Pentathlon - Europei Youth A Drzonkow 2018 : Giorgio Malan e Stefano Frezza superano le Qualificazioni maschili : Dopo l’en plein delle azzurrine di ieri, oggi non è andata altrettanto bene ai maschi nelle qualificazioni degli Europei Youth A di Pentathlon moderno in corso a Drzonkow, in Polonia: dei quattro azzurrini al via, soltanto Giorgio Malan e Stefano Frezza hanno centrato la finale, mentre sono stati eliminati Emanuele Tromboni (primo degli esclusi) e Federico Alessandro. Sono andati bene i pentatleti inseriti nel Gruppo A: Giorgio Malan ha ...

Pentathlon - Coppa del Mondo Sofia 2018 : Giuseppe Mattia Parisi e Riccardo De Luca superano le Qualificazioni : Anche la formazione maschile della nazionale italiana di Pentathlon, impegnata a Sofia nella quarta tappa di Coppa del Mondo, piazza, come per la gara individuale femminile, due pedine in finale: dopo Alice Sotero ed Alessandra Frezza, che domani saranno impegnate nella competizione femminile, Riccardo De Luca e Giuseppe Mattia Parisi centrano l’atto conclusivo tra gli uomini. Nel Gruppo A Riccardo De Luca centra il 10° ed ultimo posto ...