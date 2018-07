Qualcuno vuole abbassare l' asticella della qualità scientifica al Mibac

SPY FINANZA/ Qualcuno vuole consegnarci alla Troika : Qualcuno potrebbe essere interessato a indurre l'Italia a una ristrutturazione anche parziale del debito pubblico, aprendo la strada alla Troika.

Matteo Salvini da Giovanni Floris : 'Ho fonti certe - Qualcuno in Europa vuole comprarsi l'Italia' : 'La sua posizione accademica sull' uscita dell'Italia dal'euro , condivisa da 7 premi Nobel in economia, non era nel nostro programma. Non ho tolto la parola data per una poltrona'. Di sicuro, ha ...

Cicciolina contro il Grande Fratello Qualcuno non mi vuole : “Mi hanno usata, il mio nome ha cominciato a circolare per accrescere la curiosità attorno al reality”. Per il Grande Fratello Vip si era parlato di una partecipazione di Ilona Staller, meglio conosciuta come Cicciolina. L’ex attrice e deputata però poi non ha mai fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà: “Ho fatto presente che se lo rifanno vado per via legale e chiedo i danni – ha fatto sapere a “NuovoTv” – Perché dovrebbero usare il mio ...

'Qualcuno vuole lavorare?' : il ristoratore cerca un aiuto ma nessuno si fa vivo : Sulla lavagnetta, abitualmente, scrive il menù del giorno e la pizza prescelta. Ma questa volta i clienti del Saporoso , locale di Conegliano gestito da Stefano Durante , vi hanno trovato un messaggio ...

Cicciolina contro il Grande Fratello : «Usata per accrescere la curiosità. Qualcuno non mi vuole - forse la poltica» : MILANO ? ?Mi hanno usata, il mio nome ha cominciato a circolare per accrescere la curiosità attorno al reality?. Per il Grande Fratello Vip si era parlato di una...

Governo - Salvini : 'Qualcuno non vuole Savona all'Economia - lui non sfascia ma rimette in moto' : 'Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese...

Bomba Savona sul nuovo governo Salvini : "Qualcuno non lo vuole" "Diktat Ue? Faremo il contrario" : "Con Paolo Savona, al cui cospetto io sono piccolo piccolo, avremo finalmente un ministro dell'Economia che va a difendere in Europa il diritto di tornare a crescere e contrattare da pari a pari con i partner europei". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Lorenzo Riccardi ha avuto un incidente/ Uomini e Donne : “Qualcuno non vuole che arrivi alla scelta…” : Lorenzo Riccardi ha avuto un incidente, trono classico di Uomini e Donne: “Qualcuno non vuole che arrivi alla scelta…”, Sara Affi Fella sceglierà lui o Luigi Mastroianni?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:09:00 GMT)

Governo M5s-Lega - profilo di Conte al vaglio del Colle. Il problema è Savona. Salvini : “Se Qualcuno vuole fermarci - lo dica” : Le consultazioni a vuoto, la prospettiva di un Governo istituzionale e le minacce di ritorno al voto a fine luglio, le trattative sul contratto di Governo firmato da M5s e Lega andate avanti a rassicurazioni e correzioni, grandi e piccole: eppure non è ancora finita. L’arrivo sul traguardo del possibile Governo di Di Maio e Salvini è al rallentatore: l’esecutivo “del cambiamento” vede ancora da lontano le Camere alle ...

Fabrizio Frizzi : 'Qualcuno mi vuole fregare' - l'amara confessione del conduttore Video : Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Fabrizio Frizzi [Video]. Il conduttore televisivo è scomparso circa due mesi fa ma continua a riempire le pagine di Gossip e non solo. Colpito prima da un'ischemia, il presentatore è venuto a mancare il 26 Marzo 2018. Nelle ultime ore, una nuova notizia ha sconvolto i lettori del web tanto da riaprire un nuovo caso mediatico. Scopriamo insieme tutte le novita' e sopratutto cosa è accaduto. Fabrizio ...