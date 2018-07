Pugno duro dell' Europa su Google | multa da 4 | 3 miliardi per Android

Migranti - continua il Pugno duro : barcone verso la Sicilia - Salvini dice no : Teleborsa, - Neanche il tempo di archiviare il caso Diciotti che è già ora di un altro, l'ennesimo, braccio di ferro sulla questione Migranti. Nel tardo pomeriggio di ieri arriva il tweet del ministro ...

Migranti - continua il Pugno duro : barcone verso la Sicilia - Salvini dice no : Teleborsa, - Neanche il tempo di archiviare il caso Diciotti che è già ora di un altro , l'ennesimo, braccio di ferro sulla questione Migranti. Nel tardo pomeriggio di ieri arriva il tweet del ...

La circolare di Salvini : Pugno duro solo con i deboli - come al solito : Il messaggio di Salvini è una truffa: fingendo di chiedere di applicare la legge (ma non dicendoci quando e come ci siano state irregolarità) in sostanza concede lo spazio per sacrificarla in nome della velocità e della solita farsa della sicurezza. Le forme di protezione internazionale, anche se Salvini finge di non saperlo, non sono atti di generosità che dipendono dal buon cuore delle Prefetture e delle Commissioni per il diritto d'asilo ma ...

Caos Lega Pro - tra insolvenze e guai finanziari : Pugno duro contro i club recidivi : Lega Pro come ogni estate nel Caos a causa di club che non sanno quale futuro li attenda, il Consiglio Direttivo prende provvedimenti Si è tenuto nel pomeriggio di oggi, il Consiglio Direttivo della Lega Pro, presso la sede della Lega Pro a Firenze, sui temi specifici delle iscrizioni al campionato. Il Consiglio ha constatato il numero delle iscrizioni, presentate da 59 club e la documentazione depositata, al fine di effettuare le dovute ...

Faccia da bravo ragazzo e Pugno duro coi migranti. Sebastian Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Faccia da bravo ragazzo e Pugno duro coi migranti. Kurz - il nuovo presidente Ue : Il primo luglio il timone della presidenza di turno dell’Unione Europea passerà da Sofia a Vienna. Si tratta di una turnazione semestrale che normalmente non gode di grande attenzione. Quella austriaca potrebbe però segnare una svolta. Primo, perché mai in passato si era venuta a creare una situazione così tesa tra gli stati membri sulla questione migranti. Il fragile accordo raggiunto nella notte al vertice Ue sul tema non sembra poter durare a ...

Ora a Udine la Lega usa il Pugno duro : "Via i rom - campo da chiudere" : "Non possiamo tollerare che a Udine ci sia una zona franca dove è consentito vivere occupando un'area di proprietà del demanio e sfruttando colLegamenti abusivi all'energia elettrica sulla cui sicurezza ci sarebbe molto da dire. Per non parlare dei falò e dei fuochi quando vengono bruciate gomme e altri rifiuti che costringono i residenti della zona a barricarsi in casa a causa del fumo e dell'odore". Lo ha dichiarato il leghista Alessandro ...

Ue - Tusk : “Diffidare da anti-Ue con Pugno duro su problema migranti” : Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” Continua a leggere L'articolo Ue, Tusk: “Diffidare da anti-Ue con pugno duro su problema migranti” proviene da NewsGo.

Torino - la Guardia di Finanza celebra i suoi 244 anni 'Pugno duro contro evasione fiscale e caporalato' : Pugno duro della Guardia di Finanza contro gli evasori fiscali e gli sfruttatori di manodopera. E' quanto emerge dai dati presentati, oggi a Torino, in occasione della cerimonia per il 244esimo ...

Pugno duro sugli assenteisti : "Prenderemo le impronte" : Un annuncio tira l'altro. Cercando sempre di spararla più grossa del collega di governo, in un crescendo di spot manco fossimo ancora in campagna elettorale. Nell'ultimo mese i due vicepremier Matteo ...

Giovane pestato alla stazione Circum di Pompei : Pugno duro contro il branco : Pompei. Insieme a due complici minorenni, accerchiarono e pestarono selvaggiamente un 22enne di Ercolano: condannato. Sei anni e otto mesi di reclusione è la pena inflitta a Luciano Formisano, 33enne ...

USA - BIMBI MIGRANTI CHIUSI IN GABBIA/ Video - Pugno duro Trump in Messico : l'accusa del deputato Peter Welch : BIMBI CHIUSI in GABBIA al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:28:00 GMT)

Usa - bimbi migranti chiusi in gabbia/ Video - Pugno duro Trump in Messico : il pianto disperato dei bambini : bimbi chiusi in gabbia al confine Messico-Usa: pugno duro Trump su immigrazione. Video, pianto disperato dei bambini separati dai genitori, "non voglio che deportino papà"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:14:00 GMT)

Controlli e respingimenti : Pugno duro della Germania contro i migranti : In attesa dell'incontro con Giuseppe Conte, a Berlino si prepara la linea dura contro l'emergenza immigrazione.Dopo anni di politica a favore dell'accoglienza dei profughi, Angela Merkel è costretta a cedere alle pressioni del ministro dell'Interno (esponente bavarese della Csu) Horst Seehofer e a cambiare linea. Il ministro dell'Interno - che da giorni promette il pugno di ferro contro i migranti - ha lanciato un ultimatum alla Cancelliera. ...