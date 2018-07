Puglia | Tar annulla il divieto di un sindaco di sfamare i cani randagi

Salvini spaventa Berlusconi : parlamentari 'migranti' verso la Lega/ Azzurri in Puglia : "Forza Italia morirà" : Salvini 'spaventa' Berlusconi: parlamentari 'migranti' verso la Lega, come cambia il Centrodestra. Azzurri in Puglia 'Forza Italia morirà'.

Salvini spaventa Berlusconi : parlamentari "migranti" verso la Lega/ Azzurri in Puglia : “Forza Italia morirà” : Salvini "spaventa" Berlusconi: parlamentari "migranti" verso la Lega, come cambia il Centrodestra. Azzurri in Puglia "Forza Italia morirà": tutte le (fanta)mosse per le prossime Elezioni(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:05:00 GMT)

Tar annulla bocciatura per troppe assenze a scuola/ Puglia - "Non pregiudicata la possibilità di valutare" : Tar annulla bocciatura per troppe assenze a scuola: Puglia, accolto ricorso di una madre poichè "non è stata pregiudicata la possibilità di procedere alla valutazione"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 23:05:00 GMT)

Puglia - migliorare la salute attraverso lo stile di vita local : 8-9 giugno a Taranto la 2 giorni di Apulian Lifestyle – programma : L’obiettivo che si pone il governatore Michele Emiliano è ambizioso: migliorare la salute della popolazione non aumentando la spesa pubblica da destinare alla sanità, ma lavorando a un processo culturale che metta le persone nella condizione di vivere meglio, diminuendo di fatto il ricorso alle cure mediche. Come? attraverso uno stile di vita adeguato e contestualizzato, con un impatto estremamente positivo sullo sviluppo sociale ed ...

Bocciato per troppe assenze - riammesso da Tar Puglia/ Colpa della scuola : troppo severa : Bocciato per troppe assenze, riammesso da Tar Puglia: Colpa della scuola, troppo severa. Le ultime notizie sulla sentenza: istituto scolastico e Miur condannati a pagare spese(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 21:05:00 GMT)

Castellaneta Marina - Taranto - - BLUSERENA SPA INVESTE 13 MILIONI DI EURO IN Puglia : Ethra Reserve Due teatri all'aperto, 8 ristoranti, tra i quali anche il gourmet Coquì, e 7 bar, 6 piscine, di cui 5 con acqua di mare, il club sportivo attrezzato per la pratica di vari sport sono ...

Puglia.Xylella - CIA Puglia su estensione area quarantena : 'Risultato infausto' Decisione Ue determinata dai ritardi - dai santoni dell'... : Noi continuiamo a credere nella scienza e a propugnare l'applicazione delle buone pratiche agricole e dei trattamenti fitosanitari. Siamo convinti che nella lotta al vettore sia necessario ...

In solitaria verso il Sud - Marco Rossato naviga i mari della Puglia : Il viaggio di Marco procede in direzione Sud. Dopo aver raggiunto Ischitella, la prima meta pugliese, è il turno di Vieste. Stanco ma molto soddisfatto, Marco affronta con il sorriso ogni tappa, ben ...