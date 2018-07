Protezione civile : assessore Veneto - auguri di buon lavoro a Borrelli : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – ‘Le miei congratulazioni ad Angelo Borrelli, riconfermato a capo del Dipartimento Nazionale della Protezione civile”. E’ l’assessore regionale del Veneto Gianpaolo Bottacin ad esprimere i migliori auguri di buon lavoro a Borrelli dopo la sua nomina da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.‘Sono certo ‘ aggiunge l’assessore – che continuerà il ...

Rubati soldi e attrezzi nella sede di Protezione civile - l'amarezza dei volontari : COPERTINO -La voce di Emanuele Valentino naufraga in un mare di amarezza, quando racconta che dal 1992 fino a oggi la loro sede non aveva mai subito un furto. Hanno tenuto tutto dentro per una ...

Prosegue l'allerta della Protezione civile per il pericolo incendi : Confermato dalla Direzione Generale della protezione civile della Regione Sardegna, il Bollettino di previsione di pericolo incendio anche per la giornata di domani, mercoledì 18 luglio. Il pericolo è ...

Maltempo Lombardia : Protezione civile attiva - in corso la conta dei danni : “I temporali che questa mattina hanno interessato diverse provincie della Lombardia sono cessati ovunque verso le ore 12.30, mentre nei comuni mantovani interessati dalla tromba d’aria, che ha causato danni e allagamenti (in particolare a Castel d’Ario, Castelberforte, Porto Mantovano, Volta Mantovana, Carbonara Po, Marmirolo e Guidizzolo) si sta lavorando, anche grazie anche all’intervento della Protezione Civile e al ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per il forte maltempo delle prossime ore : criticità gialla e arancione su molte Regioni : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione di origine atlantica, sta attraversando velocemente l’intera penisola da nord-ovest verso sud-est, dando luogo a precipitazioni temporalesche anche intense, con un rinforzo della ventilazione occidentale e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Centro/Nord : “piogge e temporali” : Allerta Meteo – Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall’Europa occidentale tenderà nelle prossime ore a raggiungere le regioni Centro-settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, dapprima al Nord e poi in estensione, domani pomeriggio, al Centro, con rinforzo dei venti occidentali e un generale calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Terremoto Calabria - correlazione con il vulcano Marsili e rischio tsunami : il capo della Protezione civile regionale fa chiarezza : Grande paura in Calabria per il Terremoto avvertito in mattinata nel vibonese e in gran parte della regione. La scossa, di magnitudo 4.4, è stata registrata alle 04:50 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia con epicentro in mare al largo di Tropea ad profondità ipocentrale di 56.6 km. Tantissime le “segnalazioni pervenute al numero verde 800222211 della Sala operativa regionale unica (SORU) della Protezione Civile della ...

Caldo Palermo : allerta della Protezione Civile : La Protezione Civile regionale siciliana ha diramato una bollettino meteo per ondate di calore con livello 2 ‘Preallerta’ in una scala da 0 a 3, per la città di Palermo per la giornata di domani. Il bollettino prevede una temperatura percepita di 36 gradi. “In considerazione di ciò, si invita la popolazione a prendere visione del vademecum riportato sul sito del Ministero della Salute”, si legge in una nota del ...

Ondate di calore/prevista la fase di disagio per sabato 14 e domenica 15 luglio. I consigli della Protezione civile : UMWEB, Perugia. Per il prossimo fine settimana sono previste temperature massime percepite di 34 gradi, per cui è dichiarata attivata la fase di disagio , Livello 2, sia per sabato 14 che per domenica ...

Roma - la Protezione civile pronta contro gli incendi : già spenti 137 : “Siamo pronti ad affrontare la stagione estiva, piu’ intensamente interessata dal fenomeno incendi in citta’. Dal 15 giugno scorso, data di inizio della campagna anti incendio boschivo 2018, sono stati spenti ben 124 incendi, di cui molti relativi a sterpaglie – anche gia’ sfalciate – posti rapidamente sotto controllo. Da gennaio 2018 gli interventi di spegnimento sono stati 137. E’ un dato leggermente ...

Incendi : la Protezione civile di Roma Capitale lancia la campagna di sensibilizzazione : La Protezione Civile di Roma Capitale lancia una campagna per sensibilizzare i cittadini al rispetto di comportamenti corretti per evitare l’insorgere di Incendi e suggerire le buone pratiche per prevenirne i rischi. A tal fine è stato realizzato un video già diffuso sui canali social istituzionali, in collaborazione con Carabinieri, Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Locale di Roma Capitale e Dipartimento Tutela Ambientale del ...

Incendi - allerta della Protezione civile Sardegna : roghi a Villacidro e nel Cagliaritano : allerta ‘arancione’ della Protezione Civile della Regione sarda per gli Incendi. La Protezione Civile sarda ha emanato un nuovo bollettino di previsione di pericolo Incendio in Sardegna, che nei prossimi giorni sarà interessata da un caldo record, con picchi fino a 42 °C. Nello specifico per la giornata di domani, venerdì 13 luglio, è prevista un’allerta arancione per pericolosità alta nella zona del Campidano, di parte del ...

Protocollo d’intesa tra Protezione civile e Unione Petrolifera : Oggi è stato sottoscritto a Roma il Protocollo d’intesa tra Unione Petrolifera (UP) e Dipartimento della Protezione Civile per avviare una collaborazione strutturata per la prevenzione e gestione di eventi emergenziali e/o calamitosi che determinano difficoltà di approvvigionamento dei prodotti petroliferi. Il Protocollo prevede l’attivazione di un Gruppo di coordinamento tra Dipartimento e UP, con il coinvolgimento delle Aziende associate, per ...

Allerta meteo - nuovo avviso della Protezione civile : ancora temporali al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una depressione presente sull’Europa centrale, accompagnata da aria più fredda, continua ad interessare le regioni settentrionali italiane, apportando instabilità accentuata sul Nord-est, in estensione dalla notte sul resto del Nord, specialmente su Piemonte e Liguria, fino all’alta Toscana. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...