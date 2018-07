Processo Mps | tremila soci saranno parte civile contro ex vertici Viola e Profumo

MPS non si costituirà parte civile nel Processo a ex vertici Profumo e Viola : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena non si costituirà parte civile nel procedimento che vede l'ex presidente del Board, Alessandro Profumo , l'ex amministratore delegato ...

Mps non sarà parte civile in Processo contro Profumo e Viola : Roma, 12 lug., askanews, - Mps non sarà parte civile nel procedimento giudiziario in cui sono sotto accusa l'ex-presidente Alessandro Profumo e l'ex-amministratore delegato Fabrizio Viola. Il cda ...