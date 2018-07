Processo Grandi Rischi bis | Bertolaso assolto con formula dubitativa in Appello

abruzzo24ore.tv

: Terremoto L’Aquila, Guido Bertolaso assolto nell’appello del processo Grandi Rischi bis - fattoquotidiano : Terremoto L’Aquila, Guido Bertolaso assolto nell’appello del processo Grandi Rischi bis - SkyTG24 : Processo Grandi Rischi bis, Bertolaso assolto anche in Appello - MediasetTgcom24 : Processo Grandi Rischi bis: Guido Bertolaso assolto anche in appello #cronacal'aquila -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) L'Aquila - La Corte d'dell'Aquila hal'ex capo della protezione civile nazionale, Guido, nelbis alla commissione. I giudici di secondo grado hanno confermato ladella sentenza di primo grado., ex commissario per l'emergenza terremoto, era accusato di omicidio colposo plurimo e lesioni in quanto secondo l'accusa sarebbe stato responsabile della comunicazione di false rassicurazioni sulo sismico che la commissioneavrebbe fornito agli aquilani al termine della riunione dell'Aquila del 31 marzo del 2009, a cinque giorni dal tragico sisma e in pieno sciame sismico. In sostanza, molti aquilani in seguito ai messaggi degli scienziati non avrebbero preso le precauzioni solite in caso do scosse, come quelle di uscire di casa. Il terremoto causò la morte di ...