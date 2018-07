Pro e contro della terapia di gruppo | secondo una ragazza che l ha fatta

Dazi : il Prossimo 25 luglio incontro Trump-Juncker : Il prossimo 25 luglio il presidente della Commissione ue, jean-Claude Juncker, incontrerà il presidente degli USA Donald Trump a Washington.

Lo sciopero dei controllori di volo ENAV in Programma per sabato 21 luglio è stato annullato : È stato annullato lo sciopero dei controllori degli aerei di ENAV – la società che gestisce il traffico aereo italiano – annunciato per sabato 21 luglio. Lo sciopero era stato indetto dalle sigle sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-TA, ANPAC, ANPAV, e avrebbe The post Lo sciopero dei controllori di volo ENAV in programma per sabato 21 luglio è stato annullato appeared first on Il Post.

Roberto Saviano contro Matteo Salvini : "Quanta eccitazione Prova a vedere morire bimbi in mare?" : Nuovo durissimo attacco di Roberto Saviano al ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo scrittore scrive su Facebook: "Assassini! Ministro della mala vita, sui morti in mare parla di 'bugie e insulti', ma con quale coraggio? Confessi piuttosto: quanto piacere le dà la morte inflitta dalla guardia costiera libica, sua (mi fa ribrezzo dire 'nostra') alleata strategica? Lei che sottolinea continuamente di essere padre, 'da papà quanta ...

Problemi extra memoria per Huawei P9 Lite : precisazioni e consigli contro le brutte sorprese : Da un anno e mezzo abbondante a questa parte si parla molto di Huawei P9 Lite in merito ad un difetto ormai conclamato per quello che resta uno smartphone Android molto popolare in Italia, vale a dire quello della scarsa capacità della memoria interna. Con il trascorrere dei mesi abbiamo provato a condividere con voi diversi suggerimenti e guide, alcune delle quali si sono rivelati abbastanza efficaci per recuperare spazio ed utilizzare con ...

Ue e Giappone firmano accordo di libero scambio : eliminato il 90% di dazi. Una mossa contro il Protezionismo di Trump : I vertici dell’Unione europea hanno firmato oggi a Tokyo un accordo di libero scambio con il Giappone, il Jefta (Japan-Ue free trade agreeement). Si tratta del più importante negoziato stipulato tra l’Europa e lo Stato asiatico che coprirà un’area di libero scambio che riguarda quasi un terzo del Pil mondiale: a firmare il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il premier ...

Salvini contro Ong : “navi Open Arms? Porti Italia chiusi”/ Ultime notizie : “Ue Problema su più fronti” : Matteo Salvini contro l'UE: ipotesi veto sulle sanzioni alla Russia di Vladimir Putin. Nuovo terreno di scontro dopo le differenze di vedute sulla Libia porto sicuro. (Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 14:52:00 GMT)

Insulti contro Laura Boldrini - a Processo il sindaco leghista Matteo Camiciottoli : “Denunciate chi minaccia e diffama” : Lo scorso anno, l'allora presidente della Camera Laura Boldrini iniziò a denunciare gli odiatori del web che tutti i giorni le scagliavano contro Insulti e minacce di ogni tipo. A distanza di un anno, i procedimenti giudiziari proseguono e a settembre il sindaco leghista Matteo Camiciottoli verrà processato.Continua a leggere

Torino contro Salvini : Procura vuole Processarlo per vilipendio magistratura : Purtroppo è anche vero che ci sono giudici che lavorano molto di meno, che fanno politica, che indagano a senso unico e che rilasciano in 24 ore pericolosi delinquenti. Finché la magistratura ...

Controlli su iride o imPronte digitali - ecco le misure anti assenteismo del ministro Bongiorno : Il pugno di ferro di Giulia Bongiorno contro gli assenteisti. Il ministro della Pubblica Amministrazione, in quota Lega, sta preparando un giro di vite - stretto stretto - per ridurre le assenze ingiustificate dal posto di lavoro. E i furbetti del cartellino sono avvertiti.L"avvocato Bongiorno ha parlato ai microfoni di Rai Radio Uno - ospite della trasmissione Radio Anch"io -, dove ha annunciato sopralluoghi per contrastare le assenze nel ...