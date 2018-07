Precipitano per oltre mille metri dal Cervino | morti due alpinisti

Incidente sul Monte Bianco : alpinisti francesi Precipitano sul versante italiano - recupero in corso : Grave Incidente sul Monte Bianco : due alpinisti francesi sono precipitati sul versante italiano del massiccio, sulla parete sud della Tour Ronde, a circa 3.700 metri di quota. In corso il recupero , ma le speranze di trovarli vivi si affievoliscono col passare delle ore. I due erano attesi ieri sera al rifugio Torino, ma non sono mai rientrati. L'articolo Incidente sul Monte Bianco : alpinisti francesi precipitano sul versante italiano , recupero ...

La giostra perde i pezzi - mamma e figlia Precipitano insieme : la donna di 50 anni muore : Una gita al Luna Park finita in tragedia quella a Penjamo, nel Messico. Irma Sanchez Albarran, 50 anni, e sua figlia Nayeli Morales Sanchez, 26, erano sospese a testa in giù quando la barra di sicurezza non ha retto e sono precipitate. Per la madre non c'è stato nulla da fare, mentre la ragazza è ricoverata in condizioni disperate in ospedale.Continua a leggere