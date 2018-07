Powell | la Fed punta all' aumento graduale dei tassi almeno per il momento

Powell - Fed : riduzione bilancio richiederà 3-4 anni : Eppure, ha ammesso che la battaglia commerciale sia un territorio inesplorato e un eventuale escalation su scala globale del protezionismo potrebbe danneggiare l'economia Usa. Con riferimento al ...

Borse europee positive. Effetto Powell - Fed - : Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse.? Sul ...

Powell (Fed) : crescita Usa solida - aumento dei tassi in vista. «Protezionismo dannoso» : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome Powell, intervenendo all'audizione...

Powell - Fed - : crescita solida per economia Usa ma il protezionismo è dannoso : New York - L'economia americana procede a buon passo e giustifica oggi continui aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Jerome

Fed - Powell : la strada migliore è l'aumento graduale dei tassi : La ripresa economica è solida e i rischi sono bilanciati, assicura il presidente della Fed , Jerome Powell in un'audizione alla commissione bancaria del Senato americano. Inoltre il tasso di ...

Fed - Powell : la strada migliore è l'aumento graduale dei tassi : La ripresa economica è solida e i rischi sono bilanciati, assicura il presidente della Fed , Jerome Powell in un'audizione alla commissione bancaria del Senato americano. Inoltre il tasso di ...

Fed - Powell : continuare ad alzare 'gradualmente' tassi d'interesse : New York, 17 lug., askanews, - La Fed dovrebbe continuare ad aumentare 'in modo graduale' i tassi d'interesse, vista la forte crescita economica e l'inflazione stabile. Lo ha detto il presidente della ...

Powell - Fed : difficile prevedere effetti discussioni politica commerciale : Durante la sua audizione al senato, Powell ha rimarcato che i dati sull'inflazione sono incoraggianti e che chel secondo trimestre dell'anno la ripresa è stata più sostenuta rispetto al primo ...

Powell - Fed - conferma buona salute dell'economia Usa : 'avanti con rialzo tassi' : Nelle osservazioni che ha fornito prima di una sessione di domande e risposte, Powell ha dipinto un quadro ampiamente positivo dell'economia statunitense, che ha detto si sta espandendo ad un ritmo ...

Powell : la Fed proseguirà rialzo graduale dei tassi : Le scelte di politica monetaria dovranno dunque riflettere un'economia in rafforzamento e l'aumento dei tassi non dovrà essere troppo repentino per non indebolire la crescita, ha poi aggiunto Powell. ...

