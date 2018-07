Possanzini | venerdì protesta contro barriere artichettoniche in Municipio X

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – “Sotto un velo di vernice blu cobalto c’e’ sempre lui, lo stesso ponte, con il suo ossido, i suoi gradini in larga parte fratturati, la sua capacita’ di dividere anziche’ unire, la vergogna assoluta che rappresenta perche’ esclude ed impedisce il transito alle persone con difficolta’ deambulatoria. Non ci sono piu’ parole. Dopo le tante promesse, i tanti impegni, le commissioni congiunte, l’amministrazione sta procedendo alla ritinteggiatura di una delle vergogne di Roma Capitale, il ponte pedonale della Stazione di Ostia Antica”. “E’ inaccettabile quanto sta avvenendo perche’ di questi lavori di ritinteggiatura, che sarebbero dovuti terminare a meta’ giugno, non sa tecnicamente nulla nessuno. In prossimita’ del ponte non c’e’ nessuna cartellonistica relativa a questi ...