Polizia | oggi le celebrazioni per i 20 anni della Postale

Migranti : Polizia a bordo della Diociotti - migranti a rischio arresto. Oggi vertice dei ministri dell'interno a Innsbruck : Attesa al porto di Trapani l'unità della Guardia costiera con 67 migranti. In corso le operazioni per identificare gli autori delle presunte minacce all'equipaggio -

Foggia - Polizia blocca nigeriano dopo scippo - parte colpo di pistola : ferito : Un nigeriano di 27 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è rimasto ferito da un colpo di pistola che sarebbe partito accidentalmente dalla pistola di ordinanza di un agente delle ...

Tassa di soggiorno : oltre 4.000.000 di euro recuperati dalla Polizia Locale : Le attività di controllo degli agenti del Nucleo Antievasione ed Antielusione Fiscale del Comando Generale hanno permesso di accertare nell’ultimo mese 4.500.000 euro di evasione della Tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno: oltre 4.000.000 di euro recuperati nell’ultimo mese dalla Polizia Locale Una serie di controlli incrociati su documenti, bilanci e conti correnti di noti alberghi a 4 e 5 stelle del centro storico della Capitale ...

NoiPa pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie - oggi straordinario : premio produzione Forze Armate a luglio : NoiPa, pagamento stipendio Polizia. Ultime notizie: oggi, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentre oggi le varie Forze di Polizia attendono il pagamento dello stipendio “straordinario” è utile sapere che per le Forze Armate, stando alle comunicazione del NoiPa, non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. ...

Milano : Polizia sgombera alloggi occupati via Palmanova : Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Sgombero in via Palmanova, a Milano. In queste ore la polizia sta procedendo alla liberazione di alcuni appartamenti occupati abusivamente. L'intervento interessa un complesso immobiliare composto da quattro stabili, tutti gestiti da Metropolitana Milanese. In particola

Polizia locale oggi è in sciopero - durante Perugia1416 : Polizia locale oggi è in sciopero, durante Perugia1416 In sciopero per l'intera giornata di oggi, domenica 10 giugno durante la manifestazione di Perugia 1416. I lavoratori e le lavoratrici della ...

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto : dallo scherzo di Signorini al controllo della Polizia a Capri : Cecilia Rodriguez è stata convocata in commissariato a Capri perché ha il permesso di soggiorno scaduto. Secondo il racconto dell’Ansa, la showgirl argentina e sorella di Belen – che si trova da alcuni giorni sull’isola azzurra insieme al fidanzato Ignazio Moser per partecipare alla Vip Champion, manifestazione di sport e spettacolo – sabato mattina ha ricevuto in albergo la visita di alcuni agenti che l’hanno invitata a ...

Bullismo : a Padova operativa da oggi YouPol - nuova app della Polizia di Stato : Padova, 15 mag. (AdnKronos) - A partire da oggi, 15 maggio, è attiva anche a Padova YouPol, la nuova App della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si

Bullismo : a Padova operativa da oggi YouPol - nuova app della Polizia di Stato : Padova, 15 mag. (AdnKronos) – A partire da oggi, 15 maggio, è attiva anche a Padova YouPol, la nuova App della Polizia di Stato, scaricabile direttamente sullo smartphone da Apple Store e Play Store, che consente di inviare segnalazioni alla sala operativa della Questura, anche in via anonima, se si è testimone o si è venuto a conoscenza di episodi di Bullismo o traffico di stupefacenti. YouPol nasce per consentire ad ogni cittadino, ...

Da oggi operativa in tutta Italia app Polizia contro bullismo : Roma, 15 mag. , askanews, Da oggi l'App YouPol è operativa in tutte le province Italiane. Dopo una prima fase in cui l'applicazione era operativa solo nelle maggiori città, ora le segnalazioni per ...