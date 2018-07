Polemiche su Luigi Di Maio | “Assia? Ecco chi è”

caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “Posso assicurarvi che non ho mai conosciuto una persona più onesta e leale di lei”. CosìDidescrive via social Assia Montanino, la 26enne di Pomigliano d’Arco assunta al Mise come sua “segretaria particolare”. Il vicepremier replica a un articolo pubblicato oggi su ‘Il Giornale’, intitolato ‘Diassume l’amica a 70mila euro l’anno’, in cui si parla di “un balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana”, il cui curriculum sarebbe ancora avvolto nel “mistero”. “Non è stato ancora pubblicato sul portale ministeriale – si legge nell’articolo a firma di Pasquale Napolitano -. Una laurea in Economia in tasca, ma sembra che la prescelta non abbia alle spalle alcuna esperienza in ruoli apicali”. Secondo il quotidiano diretto da Alessandro ...