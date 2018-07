Pokemon GO : il 21 luglio potrete catturare Zapdos con il raid ad esso dedicato : Il prossimo 21 luglio gli allenatori di Pokemon GO avranno l'occasione di catturare uno dei Pokemon leggendari della regione di Kanto. Come riporta VG247, Niantic ha annunciato che durante lo Zapdos Day, i giocatori potranno mettere le mani su Zapdos o la sua versione Shiny. Il 14 e il 15 luglio, ogni area del mondo dovrà raggiungere gli obiettivi della sfida nel corso del Festival di Pokémon GO a Chicago. Se ciascuna area consegue il proprio, a ...