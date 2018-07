Pogba chiama la Juve | vuole tornare a Torino!

Dybala chiama Pogba alla Juventus : "Rivoglio Paul in bianconero" : Le vie del calciomercato, si sa, sono infinite e la dirigenza della Juventus sta lavorando duramente per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Massimiliano Allegri nella prossima stagione ...

Dybala chiama Pogba : "Bello se tornasse" : 'Con Pogba mi trovo bene in campo, sarebbe bello tornare a giocare insieme'. Paulo Dybala strizza l'occhio all'ex compagno alla Juventus, il francese Pogba , e dal ritiro della Nazionale argentina, ...

Pogba - assist da Dybala : 'Torna alla Juventus così smettiamo di videochiamarci' : TORINO - Pogba alla Juventus non è un sogno che appartiene soltanto ai tifosi. L'ultimo assist in ordine di tempo per un ritorno del centrocampista a Torino viene fornito direttamente da Paulo Dybala .