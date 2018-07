Pjanic fa tremare la Juventus | “resti in bianconero?” | la reazione lascia perplessi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Lasta disputando una campagna acquisti veramente importante, i bianconeri non hanno intenzione di fermarsi ma sono previste operazioni anche in uscita. Miralemè stato pizzicato da alcuni cronisti questa sera, prima domanda su Cristiano Ronaldo: "CR7? Un grandissimo. Se resto alla? Ciao, arrivederci", il bosniaco è scappato poi via di fretta. Unache sicuramente può alimentare le voci di mercato.