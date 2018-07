Pjanic fa tremare i tifosi della Juventus | “resti in bianconero?” La reazione lascia

sportfair

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Miralemfa paura ai, il Barcellona ha bussato alla sua porta ed il calciatore adesso traballa un po’ Miralemè stato pizzicato da alcuni cronisti questa sera, i quali lo hanno interpellato sul grande colpo Cristiano Ronaldo, giunto allanei giorni scorsi.è stato inoltre stuzzicato in merito al proprio futuro in bianconero: “CR7? Un grandissimo. Se resto alla? Ciao, arrivederci” escappò senza proferir parola. Strano che non abbia detto sì, solitamente i calciatori (anche a volte bluffando) dicono di non aver altre trattative in piedi, solo per mettere a tacere voci e speculazioni.invece le alimenta, ci sarà dietro il Barcellona?L'articolofa: “resti in bianconero?” Laperplessi… SPORTFAIR.