Pitbull stacca il braccio a ragazza 23enne

A Palermo un Pitbull aggredisce e stacca un braccio a una 23enne : Un pitbull ha aggredito una ragazza di 23 anni in un'abitazione in via Agnetta a Villagrazia a Palermo. Il cane del convivente le ha staccato a morsi un braccio. I vicini hanno lanciato l'allarme sentendo le urla della donna.Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. La giovane è sottoposta ad un intervento nel reparto di chirurgia plastica all'ospedale Civico. La prognosi è riservata. Indagini in corso per ...

