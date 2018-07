Pitbull azzanna il braccio di una ragazza | staccandoglielo

newsinforma

: RT @dysagiata: Oddio ho letto di sfuggita una notizia sulla home di fb che diceva 'Pitbull azzanna una ragazza e le stacca il braccio a mor… - maravudersmap : RT @dysagiata: Oddio ho letto di sfuggita una notizia sulla home di fb che diceva 'Pitbull azzanna una ragazza e le stacca il braccio a mor… - drawing_serena : RT @dysagiata: Oddio ho letto di sfuggita una notizia sulla home di fb che diceva 'Pitbull azzanna una ragazza e le stacca il braccio a mor… - Wordsgetbroken_ : RT @dysagiata: Oddio ho letto di sfuggita una notizia sulla home di fb che diceva 'Pitbull azzanna una ragazza e le stacca il braccio a mor… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Villagrazia (PA). Brutti momenti per unadopo aver subito il distacco dell’arto superiore daldel convivente. Laè attualmente sottoposta ad un intervento d’urgenza presso l’Ospedale Civico di Palermo.inferocito aggredisce unae le stacca una morsi Il grave fatto di cronaca si è consumato poche ore fa nel comune di Villagrazia, in provincia di Palermo. Il cane inferocito, un, avrebbe preso a morsi ildi unadi 23 anni fino a staccarglielo di netto. L’animale – secondo quanto dichiarato dai testimoni e dalle prime ricostruzioni degli inquirenti – sarebbe di proprietà del convivente della donna. Attualmente – così come riporta l’Agenzia di stampa ANSA – la giovane malcapitata starebbe subendo un delicato intervento chirurgico presso l’Ospedale Civico di Palermo. Ladurante l’aggressione si trovava in ...