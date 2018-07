Pitbull aggredisce ragazza | le ha staccato il braccio a morsi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Grave incidente nel Palermitano: unavrebbe aggredito unain un’abitazione in via Agnetta a Villagrazia. Il cane del convivente le haun. Anche la madre della giovane è rimasta ferita nel tentativo di fermare il. I vicini, allarmati dalle urla della 23enne, hanno chiesto aiuto: sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia. La giovane è sottoposta ad un intervento nel reparto di chirurgia plastica all’ospedale Civico: la prognosi è riservata. In corso le indagini per ricostruire l’accaduto. L'articolo, le hailMeteo Web.