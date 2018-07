Pink Floyd | da sabato 21 luglio una mostra a Padova

Apples and Oranges - il “nuovo” video dei Pink Floyd : Non è solo una rarità, ma una vera e propria chicca il videoclip appena comparso sul canale YouTube dei Pink Floyd. È infatti quello (finora inedito) di Apples and Oranges, terzo singolo della band, girato nel 1967 in un mercato della frutta in Belgio. La band si trova infatti a suonare tra le cassette di legno, in un mood decisamente naif: la macchina da presa si sofferma più volte su dei giovanissimi Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason e ...

ROGER WATERS - CONCERTO A ROMA/ Circo Massimo - scaletta e biglietti. Foto - l'ex Pink Floyd pronto : ROGER WATERS a ROMA: CONCERTO al Circo Massimo oggi, sabato 14 luglio dopo il grande successo al Lucca Summer Festival. scaletta, orari, sicurezza e parcheggi.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:25:00 GMT)

Roger Waters - al Circo Massimo il concerto-kolossal dell'ex Pink Floyd - tra rock e politica : Sempre più bianco di capigliatura e sempre più nero di umore, a quasi 75 anni, Roger Waters non arretra di un millimetro di fronte alle ingiustizie del mondo. E anche stavolta tornerà a denunciare ...

Roger Waters al Lucca Summer Festival 2018 : stasera il concerto dell'ex Pink Floyd : È finalmente arrivato il giorno di Roger Waters al Lucca Summer Festival 2018. L'ex bassista dei Pink Floyd si esibirà la sera di mercoledì 11 luglio per uno di quei concerti destinati a rimanere impressi per sempre nella memoria dei partecipanti. La bellissima "città delle 100 chiese, in definitiva, si accinge a ospitare un’altra grande serata rock 10 mesi dopo il concerto dei Rolling Stones che suonarono di fronte a 56mila spettatori. Per il ...

Pink Floyd : guarda il raro video di "Apples and Oranges" - l'ultima canzone scritta da Syd Barrett con la band : Questo è il problema, perché siamo partiti con l'essere una band leggermente underground, ma quell'album ci spinse improvvisamente in un mondo completamente nuovo. La cosa interessante è che un sacco ...

Foto su Fb - i Pink - e i Black - Floyd : Nel Paese dove diventa sottosegretario alla Cultura una signora che non mette un libro sul comodino da tre anni, il fatto che diecimila persone non conoscano la storia della musica può sembrare poca ...

La fake news che spopola sul Web - concerto dei Pink Floyd un porto libico : Un'immagine della bufala che gira da qualche giorno sul Web, nata da un utente di Twitter che ha caricato una foto con migliaia di persone in mare con la scritta 'porto libico...Non te le faranno mai ...

DOPPIA BUFALA SU MIGRANTI E Pink FLOYD/ Video : non è la Libia ma il concerto tenuto a Venezia nel 1989 : Una foto del concerto dei PINK FLOYD a Venezia viene diffusa sui social con l'indicazione che si tratta di MIGRANTI in fuga dalla Libia: ma in quanti l'hanno davvero condivisa?(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:17:00 GMT)

La bufala dei migranti pronti a salpare per l'Italia con la foto del concerto dei Pink Floyd : Sui social da qualche giorno è spuntato un post che recita: 'Porto libico. Non te le faranno mai vedere queste immagini. Sono tutti pronti a salpare in Italia'. La foto che avvalorerebbe l'esempio di ...

La bufala dei migranti pronti a salpare per l'Italia con la foto del concerto dei Pink Floyd : Sui social da qualche giorno è spuntato un post che recita: “Porto libico. Non te le faranno mai vedere queste immagini. Sono tutti pronti a salpare in Italia”. La foto che avvalorerebbe l'esempio di controinformazione però è quella del concerto del 15 luglio 1989 dei Pink Floyd a Venezia. Il post però ha ricevuto ben 9mila condivisioni, diventando presto virale, con commenti indignati ...

La maxi-bufala web : 'Migranti pronti a partire dalla Libia'. Ma è la foto dei Pink Floyd a Venezia : La foto bufala dei migranti pronti a salpare da un porto libico da oltre dieci milioni di condivisioni su Facebook. E' solo l'ultimo preoccupante caso di fake news dove in una pagina è stata ...

“Ecco i migranti pronti a salpare dalla Libia” - ma è una foto del concerto dei Pink Floyd del 1989 : "Porto libico...Non te le faranno mai vedere queste immagini...Sono pronti tutti a salpare in Italia",è la didascalia che accompagna la nuova bufala divenuta virale su Facebook. L'immagine in realtà risale al 1989 ed è stata scattata durante il celebre concerto dei Pink Floyd organizzato a Venezia nel bacino di San Marco.Continua a leggere

LaFerrari : i segreti dell’esemplare di Nick Mason dei Pink Floyd [FOTO e VIDEO] : Il noto musicista è anche un collezionista di automobili e nel suo garage vanta una fiammante LaFerrari Blu Pozzi L’ex batterista dei mitici Pink Floyd, Nick Mason, è anche un noto collezionista di supercar che può vantare nel suo nutrito garage bolidi del calibro di McLaren F1 GTR e numerose Ferrari, tra cui F40, Enzo e 250 GTO. Tra le supercar del Cavallino Rampante di proprietà del musicista inglese c’è anche una splendida LaFerrari ...

Concerti. Tributo ai Pink Floyd con lo spettacolo dei Floyd Machine a San Pietro in Vincoli : In occasione della 21° Festa dello Sport saranno allestiti stand gastronomici e spettacoli al coperto, tutti i giorni ad ingresso libero fino al 28 maggio. La Festa dello Sport, organizzata da U.S.S.