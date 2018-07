Piemonte | proseguono i lavori per i nuovi impianti del Devero Un progetto del tutto

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Avvicinare le montagne. Si chiama così l’Accordo territoriale tra la Provincia del Verbano Cusio Ossola, i Comuni di Baceno, Crodo, Trasquera e Varzo, per la razionalizzazione e l’integrazione del sistema delle valli Divedro e Antigorio per lasciar realizzare da parte di una società italiana con capitali svizzeri alle spalle il comprensorio sciistico San Domenico di Varzo – Alpe, di cui mi sono già occupato l’anno scorso. Perché oramai funziona così, in qualsiasi campo: la mano pubblica si ritira a favore della mano privata che fa quello che più le aggrada, pur di ottenere un profitto, a breve, s’intende. Il privato propone e il pubblico dà l’assenso. Guardate le nostre città che obbrobrio sono diventate a seguito della mancanza di pianificazione da parte dei Comuni e del trionfo dell’urbanistica contrattata. E in questo caso è lo stesso. Un privato un bel ...