Piazza Affari apre in rialzo | Ftse Mib +0 | 37% a 22 055 punti

Mercati : atteso avvio positivo per Borse europee e Piazza Affari : Si preannuncia un avvio positivo per i principali indici europei, dopo la chiusura in rialzo di Wall Street e della Borsa di Tokyo. A sostenere i listini Usa le dichiarazioni del presidente della Fed, ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende dati dagli Usa (18 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari punta ancora a quota 22.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda OGGI. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 04:46:00 GMT)

Piazza Affari chiude in positivo trainata da Mediaset : (Alliance News) Piazza Affari chiude in positivo la seconda seduta di settimana, con Mediaset in vetta al principale indice. Sul fronte internazionale, è stata una giornata importante per la firma...

Piazza Affari accelera nel finale con Powell - forti acquisti sul settore torri. FTSE MIB +0 - 71% : *Mondo TV, +15,14%, *accelera al rialzo grazie alle stime sull'andamento degli Affari nel primo semestre 2018. Oggi il cda si è riunito al fine di ricevere un aggiornamento da parte dell'a.d. Matteo ...

Piazza Affari accelera nel finale con Powell - forti acquisti sul settore torri. FTSE MIB +0 - 71% : Le scelte di politica monetaria dovranno dunque riflettere un'economia in rafforzamento e l'aumento dei tassi non dovrà essere troppo repentino per non indebolire la crescita, ha poi aggiunto Powell. ...

Piazza Affari : ingrana la marcia Banca Ifis : Grande giornata per l' Istituto con sede a Venezia , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,91%. Lo scenario su base settimanale di Banca Ifis rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : senza freni Carel Industries : Prepotente rialzo per Carel Industries , che mostra una salita bruciante del 4,09% sui valori precedenti. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento ...

Piazza Affari : allunga il passo Mondadori : Vigoroso rialzo per il gruppo editoriale , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,15%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Il Comparto bancario a Piazza Affari in rialzo - +0 - 83% - : Teleborsa, - Brilla il settore bancario italiano nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 10.077,9 in crescita dello 0,83%, rispetto ...

Piazza Affari : Bio On sale verso 54 - 23 Euro : Grande giornata per Bio On , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,55%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Piazza Affari : luce verde per Mondo Tv : Ottima performance per Mondo Tv , che scambia in rialzo del 3,35%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mondo Tv più pronunciata rispetto all'...

Piazza Affari : EI Towers in rally : Vigoroso rialzo per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 15,91%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su ...

Seduta tonica per il comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la giornata per Campari : Andamento rialzista per l' indice del settore alimentare italiano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,...