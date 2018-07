Piaggio - al via la partnership con Foton Motor Group : Il gruppo Piaggio ha completato l'ultimo step dell'accordo, firmato lo scorso maggio, con Foton Motor Group che dà il via al processo degli investimenti necessari alla produzione delle nuove tipologie ...

Francesco Pannofino “Clooney invidia la mia voce”/ Dal dop Piaggio con la moglie alla morte vista in Via Fani : Francesco Pannofino , l'attore e doppiatore svela di aver conosciuto sua moglie Emanuela Rossi grazie al suo lavoro: "George Clooney invidia la mia voce. Sul rapimento di Aldo Moro invece.."(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 14:36:00 GMT)

SisalPay e Piaggio - via al concorso che mette in moto il divertimento : Torna la bella stagione e SisalPay , l'innovativo servizio di pagamento del gruppo Sisal , riaccende la fortuna con il nuovo concorso 'Metti in moto il divertimento: paga con SisalPay e muoviti in ...