Pescatore soccorso in mare

Pescatore colto da malore in mare - soccorso in elicottero : Un elicottero HH-212 dell’80° Centro SAR dell’Aeronautica Militare è intervenuto nel pomeriggio di ieri per recuperare d’urgenza un marinaio colpito da infarto a bordo di un peschereccio in navigazione a circa sessanta miglia a sud di Cagliari. La missione, richiesta dal 13° MRSC (Maritime Rescue Sub Center) di Cagliari al Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (FE), si è resa necessaria viste le critiche ...