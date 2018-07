Perotti saluta Alisson | “portiere fortissimo”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 luglio 2018) “è un portiere fortissimo che ci ha dato tanto e ci ha fatto fare tanti punti, ma il calcio è così. Io penso che una società non fa mai delle cose per farsi male, ogni cosa viene fatta per migliorare, poi vedremo a fine stagione se il club avrà fatto bene o no”. E’ il commento dell’attaccante giallorosso Diegoall’addio ormai prossimo didalla Roma per andare a vestire la maglia del Liverpool. “Comunque è una perdita importante e ci dispiace perché è un grande giocatore e faceva anche gruppo, però è già successo con Salah e Nainggolan, la vita continua e dovremo fare bene come lo scorso anno”, conclude l’argentino ai microfoni di Sky Sport. (AdnKronos)L'articolo: “portiere fortissimo” CalcioWeb.