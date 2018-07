Perdonaci fratello migrante

huffingtonpost

(Di mercoledì 18 luglio 2018), brucia l'acqua salata sulla tua ferita. La ferita che è stata lasciata aperta dalla carneficina del Mediterraneo, inghiottiti per sempre dall'acqua, la stessa che la fa bruciare. Anche io mi sento responsabile. Un cortocircuito d'umanità aggravato – come ha dichiarato papa Francesco nel suo primo viaggio a Lampedusa – dalla "globalizzazione dell'indifferenza che ci ha tolto la capacità di piangere". Vorrei piangere con te, ma non basterebbe a rimarginare la ferita.Siamo assuefatti, siamo diventati cinici e creduloni a presunte minacce di invasione, dimenticando che l'intera storia dell'uomo è stata (e lo sarà sempre) segnata da flussi migratori. Quello attuale verso l'Italia non è tra i più numerosi, ma sembra sufficiente a provocare il panico che serve da pilastro a una ininterrotta campagna elettorale. ...