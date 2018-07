Perché la Ue vuole multare di nuovo Google

Perché OnePlus non vuole la ricarica wireless? : (Foto: Lorenzo Longhitano) Nonostante gli smartphone OnePlus siano diventati negli anni sinonimo di gadget senza compromessi dal punto di vista tecnico, c’è una funzione che non hanno mai aggiunto: la ricarica wireless. Ai tempi di OnePlus One — era il 2013 — la tecnologia faceva a malapena capolino su una manciata di smartphone tra i più innovativi, ed era comprensibile che il gruppo per tenere bassi i costi del suo gadget avesse scelto ...

Come e Perché il M5s vuole ridurre - molto - l'apertura dei negozi nei giorni festivi : Il governo continua a cavalcare l'onda del cambiamento promessa, minacciata?, in campagna elettorale, il tema del giorno è il lavoro nei giorni festivi. Nello specifico un salto indietro nel tempo a ...

Cos’è la protezione umanitaria e Perché Salvini vuole ridurne l’uso : Cos’è la protezione umanitaria, cosa dice la circolare del ministero dell’interno e perché molti la criticano. Leggi

Migranti : Di Maio - Macron vuole usare Italia perchè crolla nei sondaggi : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Non ne possiamo più di Macron che ci fa la morale. Vedo Macron in grande difficoltà, sta crollando nei sondaggi e quindi sta cominciando a fare l’arrogante pensando di utilizzare l’Italia per rifarsi una reputazione in Francia, ma non è più il tempo dell’arroganza…”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Migranti: Di Maio, Macron vuole usare Italia perchè ...

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS/ Calciomercato - cresce l'ottimismo : ecco Perché CR7 vuole i bianconeri : La JUVENTUS pensa a CRISTIANO RONALDO: il portoghese in uscita dal Real Madrid è il grandissimo sogno bianconero, ma le cifre dell'operazione sono spaventose e forse fuori portata. CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: fanta-mercato? Non secondo Marca, quotidiano spagnolo solitamente ben informato rispetto alle vicende del Real Madrid. E nemmeno secondo A Bola, il giornale portoghese che di qualche informazione rispetto al talento nazionale ...

Che cosa vuole Seehofer e Perché molti gli dicono : irresponsabile : Milano. “Non mi farò cacciare da una cancelliera che io per primo ho fatto diventare cancelliera”, ha detto ostile il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, nel mezzo di un lunedì di colloqui e negoziati e fiato sospeso: che ne sarà del futuro del governo della Germania? Seehofer si è mostra

Politologo spiega Perché il Ministro degli Interni tedesco vuole dimettersi - : Ora la Merkel ha iniziato a dire che la questione dei migranti ha bisogno di un'attenta considerazione e, forse, è persino necessario diventare più severi con la politica sul flusso dei migranti. Il ...

Milano - picchia la moglie Perché si vuole togliere il velo per il caldo : arrestato : Ha picchiato la voglie con una violenza tale da farle perdere il figlio che aveva in grembo. Non importava che la donna fosse incinta: doveva essere punita per le parole che aveva osato pronunciare. ...

Pensioni - Perché la Bce non vuole che cambino : La Banca centrale europea preoccupata perché in Italia Lega e 5Stelle intendono modificare la Legge Fornero, che fu ispirata proprio da Francoforte

Staff leasing - cos'è e Perché Di Maio vuole eliminarlo : Il leader dell'M5S ha messo nel mirino il lavoro su somministrazione a tempo indeterminato . Ma le aziende protestano