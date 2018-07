Per Todd Howard Fallout 76 non è comparabile con DayZ o Rust

eurogamer

: Per #ToddHoward #Fallout76 non è comparabile con #DayZ o #Rust - Eurogamer_it : Per #ToddHoward #Fallout76 non è comparabile con #DayZ o #Rust - ElMoo2012 : RT @raimovie: Alle 12.15 'Arrivano Joe e Margherito' di Giuseppe Colizzi, con Keith Carradine e Tom Skerritt (Italia, 1974), per la prima… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Tutto quello che sappiamo su76 fa pensare ad un online multiplayer survival. Non è dello stesso avviso Bethesda che, come riporta PC Gamer ha affermato durante un'intervista che per capire davvero il gioco bisogna evitare la parola survival:"Evitiamo la parola survival, perché la mente delle persone va subito verso giochi come, questi paragoni non sono molto fondati per il alvoro che stiamo facendo. Se pensate alla modalità sopravvivenza introdotta in4 ha un non so che di vibrante. Anche se parliamo di un titolo multigiocatore gioco per la maggior parte del tempo da solo, ci piace quest'esperienza tanto quanto ai nostri fan."- ha dichiarato.Read more…