Per il compleanno servono anguria alcolica | 16 giovani finiscono in ospedale

Flavio Insinna - lo strazio Per Frizzi nel giorno del compleanno : cosa ha mostrato : Flavio Insinna ha da poco festeggiato il compleanno e tra i regali ricevuti c’è la maglietta con su stampata la foto che lo ritrae con Fabrizio Frizzi, un omaggio che ha emozionato il conduttore, un’altra occasione per ringraziare e ricordare l’amico che non c’è più. Insinna ha ringraziato tutti e tra mille sorprese ha mostrato la maglietta azzurra, ma anche quel vuoto incolmabile. ”Come ogni anno, il 3 luglio mi avete fatto sentire ...

BUON COMPLEANNO PRESIDENTE! ALTROVE Per MANDELA : Sono passati 100 anni tondi dalla nascita di Nelson MANDELA (18 luglio 1918) e il Ristorante ALTROVE ha deciso di ricordare il suo COMPLEANNO con una festa proprio mercoledì 18 luglio con performance dal vivo, musica , reading e interventi a cura di MaTeMù, il Centro Giovani scuola d’arte del Cies Onlus. “ALTROVE – aggiunge Elisabetta Melandri presidente del Cies Onlus – è il ristorante della Onlus CIES che nel 1983 fu fondata ...

Compleanno in famiglia Per Laura Chiatti : Oggi Laura Chiatti compie 36 anni e ha tutto quello che ha sempre sognato: un marito che ama (e da urlo, ndr) e due figli che riempiono le sue giornate. Ed è con loro che...

Maurizio Costanzo fa 80 anni - compleanno e il regalo Per la vita di Maria De Filippi : cosa ha svelato : Manca ancora un po' al grande giorno, il 28 agosto, quando si celebrerà il compleanno di Maurizio Costanzo e il traguardo degli 80 anni . Bandite le feste, soprattutto quelle a sorpresa, il baffo di ...

Pony - unicorni e palloncini. La festa di compleanno di HarPer Beckham : L’anno scorso aveva festeggiato con un tea party a Buckingham palace, vestita da Elsa di Frozen. Quest’anno i festeggiamenti per le sue sette candeline non potevano essere da meno. Harper Seven, figlia più piccola di David e Victoria Beckham ha replicato con una festa da sogno. A cominciare dal regalo che ha ricevuto dai genitori: un Pony. L’equitazione, del resto, è una passione che la bambina coltiva da anni, insieme ...

Ringo Starr improvvisa un concerto a Nizza Per il suo compleanno : Circondato da famiglia, amici e fan, Ringo Starr ha festeggiato il 7 luglio il settantottesimo compleanno a Nizza, con un concerto a sorpresa all'Hard Rock Cafè, in nome del messaggio 'Peace and Love'.

Sanlorenzo Yacht – Numeri da favola Per il 60° compleanno : Numeri da record per il 60° compleanno di Sanlorenzo con 24 Yacht varati in 5 mesi. Il cantiere ha varato 15 nuovi Yacht da marzo ad oggi e si prepara al varo di altre 9 unità a luglio Un approccio progettuale unico che fonda le radici nel DNA dell’azienda, unito ad uno stile elegante e senza tempo, fa di Sanlorenzo tra i marchi più apprezzati nell’ambito dello Yachting internazionale con dati di vendita in crescita negli ultimi anni in ...

L'esclusiva Fiat 500 'Spiaggina '58' è il tributo speciale Per compleanno di Fiat 500 : Roma, 4 lug., askanews, - Estate 1958. Una brezza leggera sfiora la costa di Capri, accarezzando gli scafi dei lussuosi yacht ormeggiati al porto. Sulla banchina, L'esclusiva 500 Jolly, più conosciuta ...

Spiaggina 58 - Un tributo speciale Per il compleanno della Fiat 500 : Spiaggina '58. questo il nome della nuova 500 cabrio con cerchi di lega dedicati in stile anni 60, con calotte cromate e fascia bianca. In soli 1958 esemplari, color azzurro Volare. Viene prodotta direttamente dalla Fiat ed entra a far parte della lunghissima serie di allestimenti speciali, 30 in poco più di dieci anni. L'interno è bianco con i sedili rivestiti sulla fascia centrale di tessuto a righe orizzontali, molto elegante, non ostentata, ...

Juventus - Del Piero scrive a BoniPerti : 'Lei è leggenda - buon compleanno Presidente' : Un augurio sentito per i suoi 90 anni in una lettera piena di ricordi ed emozioni: Alessandro Del Piero ha voluto scrivere a GiamPiero Boniperti , leggenda bianconera, per augurargli un felice ...

Buon compleanno Gina Lollobrigida - Giampiero BoniPerti… : Buon compleanno Gina Lollobrigida, Giampiero Boniperti… …Antonio Matarrese, Minnie Minoprio, Giorgio Pasetto, Victoria Abril, Enrico Bertolino, Massimo Popolizio, Paola Concia, Ute Lemper, Marco Marin, Edi Rama, Giancarlo Marocchi, Alessio Boni, Michela Andreozzi, Fabrizio Fontana, Loredana de Nardis, Maria Giovanna Cherchi, Alessandro Bruno, Philipp Achammer, Andrea d’Agostino, Ada Puliti, Andrea Bacchetti, Stefano Tedesco, Gaia Vuerich, Andrea ...

Francesca Cipriani/ Ottava di seno nuovo Per il suo compleanno : “Sognavo di essere una maggiorata” : Francesca Cipriani si è sottoposta ad una nuova operazione al seno: ecco il regalo per il suo 34° compleanno che questa sera festeggerà a Milano con amici e parenti.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 18:05:00 GMT)

Usa - attacca 9 Persone al compleanno di un bambino : tra le vittime 6 bimbi : Usa, attacca 9 persone al compleanno di un bambino: tra le vittime 6 bimbi Alcune famiglie di rifugiati che vivono in un edificio di edilizia popolare di Boise, in Idaho, sono state attaccate da un uomo di trenta anni che ha ferito, pugnalandole, nove persone. L’aggressore è stato poi arrestato dalla polizia. Sei dei nove […] L'articolo Usa, attacca 9 persone al compleanno di un bambino: tra le vittime 6 bimbi proviene da NewsGo.