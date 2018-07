Pentathlon | Europei Székesfehérvár 2018 | Alessandro Colasanti e Gianluca Micozzi settimi

Pentathlon - Europei 2018 : delude l’Italia nella staffetta femminile - vinta dalla Bielorussa : Hanno preso il via con la staffetta femminile i campionati Europei di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Szèkesfehèrvàr, in Ungheria. Prima prova e subito una delusione per l’Italia che conclude al quinto posto la giornata. Medaglia d’oro per la Bielorussia con la coppia composta da Volha Silkina e Iryna Prasiantsova con 1372 punti (292 nel nuoto, 210 nella scherma, 279 nell’equitazione e 591 nella laser run), appena ...

Pentathlon - Europei 2018 : l’Italia prova a replicare Minsk - con Alice Sotero e le staffette grandi speranze : Siamo ormai alle porte dei campionati Europei di Pentathlon moderno che si terranno dal 17 al 23 luglio a Székesfehérvár, in Ungheria, dove si sono già disputati nel 1997, 2000 e 2014. Sarà di scena il meglio dello sport multidisciplinare a livello continentale, con l’Italia che cercherà di farsi largo provando a conquistare qualche podio. Un anno fa il medagliere parlò di un oro e un argento, ripeterlo non sarebbe affatto un brutto ...

Pentathlon - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Una settimana completa dedicata allo sport del soldato: si terranno a Székesfehérvár, in Ungheria, gli Europei senior di Pentathlon moderno. Dal 17 al 23 luglio dodici azzurri cercheranno la gloria nelle sette gare in Programma. Sei di loro prenderanno parte soltanto alla prova individuale, due sia alla prova individuale che alla staffetta mista, e quattro soltanto alle staffette, maschile e femminile. Sarà proprio la staffetta femminile ad ...

Pentathlon - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si terranno a Székesfehérvár, in Ungheria, gli Europei senior di Pentathlon moderno: dal 17 al 23 luglio dodici azzurri cercheranno la gloria nelle sette gare in programma. Sei di loro prenderanno parte soltanto alla prova individuale, due sia alla prova individuale che alla staffetta mista, e quattro soltanto alle staffette, maschile e femminile. Sarà proprio la staffetta femminile ad aprire il programma martedì 17 e scenderanno in campo ...

Pentathlon - Europei Székesfehérvár 2018 : i 12 italiani in gara. Alice Sotero e Riccardo De Luca guidano gli azzurri : Sono 12 gli azzurri convocati per gli Europei di Pentathlon moderno che si terranno a Székesfehérvár, in Ungheria, dal 17 al 23 luglio: sei di loro prenderanno parte soltanto alla prova individuale, due sia alla prova individuale che alla staffetta mista, e quattro soltanto alle staffette, maschile e femminile. Sarà proprio la staffetta femminile ad aprire il programma martedì 17 e scenderanno in campo Claudia Cesarini ed Aurora Tognetti, mentre ...

Pentathlon - Europei Junior El Prat de Llobregat 2018 : i fratelli Micheli centrano il bronzo nella staffetta mista : Si chiude con una medaglia di bronzo per l’Italia il campionato europeo Junior 2018 in corso di svolgimento a El Prat de Llobregat, Spagna. I fratelli Elena e Roberto Micheli, quindi, si sono classificati in terza posizione nella staffetta mista che ha visto il successo della coppia russa Ksenila Fraltsova e Serge Baranov con 1472 punti, davanti ai francesi Lisa Riff e Valentin Grezanle a 1465. Per i fratelli Micheli la giornata ha preso ...

Pentathlon - Europei Junior El Prat de Llobregat 2018 : settimo posto per Riccardo Agazzotti e Roberto Micheli nella staffetta maschile : Giornata deludente per i colori azzurri ai campionati Europei Junior Under19 di Pentathlon in corso di svolgimento a El Prat de Llobregat, in Spagna. Si è disputata, infatti, la staffetta maschile, e la coppia italiana composta da Riccardo Agazzotti e Roberto Micheli, non è andata oltre il settimo posto, sulle undici formazioni al via. La medaglia d’oro è andata ai bielorussi Ivan Khamtsou e Yauheni Arol con 1531 punti, suddivisi in 245 ...

Pentathlon - Europei Junior El Prat de Llobregat 2018 : Elena Micheli e Dalila Sciarra splendido bronzo nella staffetta : Elena Micheli e Dalila Sciarra centrano una splendida medaglia di bronzo nella staffetta nel corso dei campionati Europei di Pentathlon di El Prat de Llobregat, Spagna. Il successo finale è andato alla coppia britannica composta da Zoe Davison e Charlie Follett che hanno chiuso con 1407 punti totali grazie al primo posto nel nuoto con 2:03.27 (304 punti) al terzo nella scherma 225 punti e 300 nell’equitazione. nella laser run finale tempo ...

Pentathlon - Europei Junior El Prat de Llobregat 2018 : Elena Micheli sesta - Dalila Sciarra ventesima : Non porta medaglie all’Italia la prima gara degli Europei Junior di Pentathlon moderno, in corso a El Prat de Llobregat, in Spagna: nella finale femminile Elena Micheli si è classificata sesta, mentre Dalila Sciarra ha chiuso al ventesimo posto. Titolo alla turca Ilke Ozyuksel, argento alla magiara Blanka Guzi, bronzo alla russa Kseniia Fraltsova. La nuova campionessa continentale di categoria ha totalizzato 1376 punti, precedendo sul ...

Pentathlon - Europei Junior El Prat de Llobregat 2018 : Riccardo Agazzotti e Roberto Micheli vanno in finale : Sono iniziati con un giorno di ritardo gli Europei Junior di Pentathlon moderno scattati oggi ad El Prat de Llobregat, in Spagna: solo 29 le iscritte alla gara femminile, e così ieri non ci sono state le qualificazioni, le pentatlete sono tutte ammesse alla finale di domani. Al maschile invece gli iscritti erano 41, e allora le qualificazioni si sono rese necessarie per ridurre il numero ai canonici 36 finalisti. Non prenderà parte alla ...

Pentathlon - Europei Youth B Drzonkow 2018 : giù dal podio le staffette - chiusura senza medaglie : Cala il sipario anche sugli Europei Youth B di Pentathlon moderno, disputati a Drzonkow, in Polonia: oggi è stata la giornata delle staffette, e purtroppo gli azzurrini sono rimasti giù dal podio, chiudendo la rassegna senza neppure una medaglia all’attivo, ottenendo soltanto qualche buon piazzamento. Nella staffetta maschile oro alla Francia (Rossat-Perrier) con 1454 punti, davanti alla Repubblica Ceca (Pajtl-Lukes), seconda con 1452, ed ...

Pentathlon - Europei Youth A Drzonkow 2018 : quinto posto per la staffetta mista italiana : Si chiude senza medaglia l’ultima gara degli Europei Youth A di Pentathlon moderno: a Drzonkow, in Polonia, nella staffetta mista gli azzurrini Alice Rinaudo e Stefano Frezza hanno chiuso al quinto posto. Medaglia d’oro alla coppia russa Gromadskii-Sergeeva, argento alla Bielorussia con Maruk-Sukora, bronzo alla Lituania con Kazlas-Adomaityte. Gli azzurrini hanno chiuso al sesto posto la prova di nuoto in 2’04″95, mentre ...

Pentathlon - Europei Youth A Drzonkow 2018 : Giorgio Malan si prende il titolo continentale! 13° Stefano Frezza : Giorgio Malan vendica Alice Rinaudo (battendo anche un bielorusso): è lui il nuovo campione continentale di categoria nel Pentathlon moderno: nella finale maschile degli Europei Youth A in corso a Drzonkow, in Polonia, l’azzurrino supera l’ungherese Csaba Bohm, secondo, e il bielorusso Maksim Maruk, in vetta prima della prova di laser run. 13° l’altro azzurro in finale, Stefano Frezza. Malan aveva iniziato benissimo la finale, ...

Pentathlon - Europei Youth B Drzonkow 2018 : nella finale maschile Giorgio Micheli è quinto : La finale maschile regala un quinto posto all’Italia agli Europei Youth B di Pentathlon moderno: lo ottiene Giorgio Micheli, che recupera nel laser run 17 posizioni dopo la prova di nuoto, chiusa al 22° posto. Vittoria e titolo europeo per il magiaro Mihaly Koleszar con 924 punti, davanti al ceco Matej Pajtl, secondo a 919, ed al francese Melvin Perrier, terzo a 914. L’azzurro si ferma a 905. Più indietro gli altri azzurri: Lorenzo ...