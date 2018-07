Pensioni d'oro : stangata sugli assegni sopra i 4mila euro - ma con vantaggi per le minime : Questo articolo è stato verificato con: http://www.lastampa.it/2018/07/18/economia/Pensioni-doro-gli-ex-super-manager-subiranno-una-stangata-del-T0KncI4pNE3ds38cDEhcrM/premium.html http://gds.it/2018/...

Pensioni d’oro - gli ex super manager subiranno una stangata del 50% : Un’operazione Robin Hood che taglia le Pensioni d’oro per aumentare quelle minime, finendo però per sforbiciare fino al 40% l’assegno di chi ha avuto una carriera con alti e bassi, aumentando invece la rendita di chi ha iniziato da dirigente e così si è ritirato. Sono gli effetti della manovra sui trattamenti Pensionistici sopra i 4mila euro mensil...

I tagli alle Pensioni d'oro sono un salto nel buio : Giunti al Governo del Paese Lega e 5 Stelle hanno scelto di agire subito e in modo plateale – oltre che sulla immigrazione - su due temi che hanno queste caratteristiche principali: 1) sono molto sentiti dagli elettori di Salvini e di Maio; 2) riguardano un numero ristretto di cittadini e quindi non sono troppo "pericolosi" dal punto di vista elettorale. E inoltre soddisfano il qualunquismo e il giustizialismo dell'elettorato ...

Pensioni e lavoro - sale la tensione : è scontro tra Governo e Inps : Le ultime novita' sulle Pensioni ed il welfare ad oggi 16 luglio 2018 vedono accendersi lo scontro tra Governo e Inps in merito alle stime relative al decreto dignita'. Le dichiarazioni che si sono suste nelle scorse ore paventano infatti un vero e proprio scontro istituzionale, che non sembra potersi risolvere nel breve periodo e che desta non poche preoccupazione visti gli obiettivi ambiziosi proposti in campagna elettorale. Dal reddito di ...

Pensioni d'oro e non - dagli slogan al confronto. I manager ci stanno : ... ha più volte denunciato la falsità dell'assunto, l'incongruenza della decisione politica e la evidente illegittimità giuridica di un siffatto provvedimento. Autorevoli giuristi e costituzionalisti ...

Il taglio delle Pensioni d'oro da 4.000 euro sembra non piacere alla Lega : Di Maio l’altro ieri è stato molto chiaro su alcuni punti del programma del Governo Conte. Durante il suo monologo in Senato, nella presentazione delle misure in cantiere e del programma dei suoi due dicasteri, adesso che è contemporaneamente Ministro del Lavoro e Ministro dello Sviluppo Economico, il tema delle pensioni d’oro lo ha visto deciso e rigido. Dopo i tagli ai vitalizi degli ex deputati che ieri ha visto l’ok dell'Ufficio di ...

Vitalizi - Di Maio : “Dopo la Camera tocca a regioni e Senato. Poi taglieremo le Pensioni d’oro sopra ai 4mila euro” : Dopo i Vitalizi “stiamo anche per tagliare le pensioni d’oro dai 4000 euro in su. Tutte quelle pensioni d’oro per chi non ha versato i contributi“. Lo ha detto Luigi DI Maio in diretta su Facebook. “Se hai 20mila euro pensione e non hai contributi, io ti do la pensione per quanti contributi hai versato”, spiega il vicepremier. Dopo la Camera, “stiamo procedendo in tutte le regioni d’Italia a tagliare i Vitalizi ai ...

