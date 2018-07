Pensioni anticipate | i sindacati insistono | cambiare al più presto la Fornero

Rebus "quota 100" per le Pensioni anticipate : dal 2019 costi tra 4 e 14 miliardi di euro all’anno : Se si potesse uscire con 41 anni di anzianità e quota 100 tra età e anni di contributi ne potrebbero approfittare da subito, sin dal 2019, tra le 258 e le 751 mila persone. Ma ci sarebbe un prezzo da pagare. Gli oneri dell'operazione non sarebbero inferiori ai 4 miliardi di euro l'anno, che salirebbero oltre i 14 miliardi nell'ipotesi più generosa. Ecco che molto dipenderà dalla combinazione che il governo ...

Pensioni anticipate : Rizzetto rassicura donne - esodati e precoci : Le ultime novita' [VIDEO] sulle Pensioni anticipate Inps arrivano direttamente da Walter Rizzetto che ieri ha fatto una diretta facebook in cui ha ribadito insieme al collega Riccardo Zucconi l’obiettivo delle tre risoluzioni presentate al Governo. Le priorita' devono essere gli esodati si deve loro concedere la nona ed ultima salvaguardia, i lavoratori che hanno alle spalle più di 40 anni di contributi, e le donne, che potrebbero, se venisse ...

Pensioni anticipate dai 63 anni - focus sull'APE sociale : domande entro il 15 luglio 2018 : I lavoratori che maturano i requisiti utili al pensionamento anticipato tramite l' APE sociale dovranno inviare la propria domanda entro il prossimo 15 luglio 2018 se vogliono rispettare la scadenza ...

Riforma Pensioni anticipate 2018 - Damiano suggerisce a Di Maio le prossime mosse : Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni anticipate si susseguono di ora in ora. Gli occhi sono tutti puntati su quello che potrà essere il nuovo capitolo previdenziale a firma Di Maio, il neo governo è ora messo alla prova dei fatti. Damiano ha deciso, viste le ultime indiscrezioni che parlano di misure non propriamente in linea col contratto di governo (vedi quota 100 da 64 anni) di dare alcuni consigli al neo ministro del Lavoro, per il ...

Pensioni anticipate 2018 : quota 100 e 41 - cresce la speranza nei lavoratori : Le ultime novità sulle Pensioni anticipate ad oggi 2 giugno sono positive per i lavoratori, in quanto finalmente dopo 88 giorni di tira e molla, la squadra del Governo giallo-verde si è formata. Il contratto, specie il punto 17 ‘abolizione della riforma Fornero’ a firma Di Maio-Salvini non dovrebbe più avere impedimenti. Adesso l’attesa tra i futuri pensionandi e le donne è altissima e le aspettative sul nuovo Governo enormi. Il punto ad ...

