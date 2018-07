Pensioni ancora in lire da aggiornare subito | lo richiede l’UGL

Blastingnews

: @FedeAngeli @emanuelecerman Lei non ha ancora capito che i giochi illegali non sono diversi da quelli legali!La leg… - FiorenzoBriccol : @FedeAngeli @emanuelecerman Lei non ha ancora capito che i giochi illegali non sono diversi da quelli legali!La leg… - mauro66466697 : @Avevaragionemin allora visto che non mi odi paga il 25 per cento in + di tasse e usate quei soldi in + per accogli… - mauro66466697 : @stesantagada @matteosalvinimi mettiamola cosi accogliere costa milairdi di euro l'anno, io le mie tasse le pago vo… -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Tra superamento della Legge Fornero, riforma del sistema, ipotesi quota 100 e quota 41, lesono l’argomento probabilmente più caldo di queste ultime settimane. Proposte correttive per una riforma che èal livello di semplice ipotesi, sono gia' molteplici. Lo stesso si può dire per le critiche alle misure in cantiere da parte del nuovo Governo. Troppo esose dal punto di vista dei conti pubblici appaiono le misure che Salvini e Di Maio vorrebbero attuare nello stretto giro di un paio di Leggi di Stabilita'. Infatti si valuta l’esordio di quota 100 gia' con la prossima manovra di fine anno, per poi varare la quota 41 in quella del 2019. I sindacati e le opposizioni monitorano la situazione e dopo le proposte della CGIL o quelle del Partito Democratico che vorrebbero una quota 100 nonta a limiti anagrafici così stringenti come i paventati 64 anni, arriva una ...