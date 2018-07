Pensioni 2019 | 3 ipotesi | quota 100 flessibile | bonus e uscita a 42 anni di contributi

Pensioni quota 100 e precoci - le ipotesi Inps : nel 2019 uscita per 600 mila : Questa volta le ipotesi di uscita con le Pensioni anticipate a quota 100 e a quota 41 dei precoci arrivano direttamente dall'Inps: entrambe le misure, combinando eta' e contributi, porterebbero alla pensione tra i 258 e i 751 mila pensionamenti anticipati gia' a partire dal 2019. L'entita' delle uscite dipenderebbe dall'eventualita' di introdurre entrambe le misure a partire dal prossimo anno, la quota 41 dei precoci e la quota 100 [VIDEO], ...

Rebus "quota 100" per le Pensioni anticipate : dal 2019 costi tra 4 e 14 miliardi di euro all’anno : Se si potesse uscire con 41 anni di anzianità e quota 100 tra età e anni di contributi ne potrebbero approfittare da subito, sin dal 2019, tra le 258 e le 751 mila persone. Ma ci sarebbe un prezzo da pagare. Gli oneri dell'operazione non sarebbero inferiori ai 4 miliardi di euro l'anno, che salirebbero oltre i 14 miliardi nell'ipotesi più generosa. Ecco che molto dipenderà dalla combinazione che il governo ...

Cambiano requisiti e uscite per le Pensioni nel 2019 - ma anche novità da Di Maio : Sono stati giorni di fuoco questi ultimi in materia pensionistica. Luigi Di Maio ha relazionato in Senato sulle novita' che il suo Esecutivo sta valutando di inserire nel sistema. Quota 41 secondo il Vice Premier dovrebbe essere misura che permetta una finestra di uscita a tutti coloro che hanno 41 anni di anzianita' di servizio. Quota 100 invece è misura che concedera' numerose combinazioni di uscita tra eta' anagrafica e contributi versati, ma ...

Pensioni a quota 100 : statali - impiegati - donne e operai - casi concreti di uscita dal 2019 : Arrivano le prime simulazioni sulle possibili uscite con Pensioni a quota 100 riguardanti i lavoratori statali, gli impiegati del settore privato, le donne, gli operai e i disoccupati. Il calcolo della convenienza all'uscita o meno con le Pensioni anticipate a quota 100 è stato fatto dal quotidiano Il Messaggero che ha preso in esame la situazione contributiva, a diverse eta', dei lavoratori prossimi alla pensione. Gia' nei scorsi giorni, ...

Pensioni 2019 - a chi conviene uscita a quota 100 : in corsa carriere regolari e statali : A chi converrebbe andare in pensione anticipata con uscita a quota 100 o a quota 41? Sommare gli anni di contributi all'eta' anagrafica partendo dai 64 anni, come nei piani di riforma delle Pensioni del Governo Conte e dei due partiti dell'Esecutivo, il M5S di Di Maio e la Lega di Salvini, porterebbe benefici soprattutto ai contribuenti che abbiano carriere regolari, stabili e lunghe e ai lavoratori statali. E' quanto scrive Il Messaggero di ...

Previdenza : senza il sistema delle quote le Pensioni si allontanano di 5 mesi dal 2019 : Il nuovo Esecutivo sta preparando la sua riforma delle pensioni, quella di cui tanto si sente parlare. Quota 100, quota 41 e riapertura di opzione donna sono i provvedimenti che l'esecutivo vorrebbe introdurre. Tutte misure che hanno necessita' di essere finanziate, perché il Governo adesso deve trovare i soldi per avviarle. Proprio le coperture sono il problema che sta spingendo l’Esecutivo a prevedere una riforma in più tappe. Quota 100 ad ...

Novità Pensioni 2019 : Salvini vuole Quota 100 - la riforma dovrebbe partire a fine 2018 : Smonteremo la riforma Fornero pezzo per pezzo ormai è un ritornello quotidiano. Matteo Salvini - rispondendo ai moniti della BCE - continua dunque sulla sua strada, quella che vede Quota 100 da avviare gia' nel 2019. La riforma è una priorita' e l’Europa deve farsene una ragione: questo in sintesi ciò che Salvini ha ancora una volta dichiarato nelle ultime ore come riportato anche dal quotidiano “Il Giornale”. Quota 100 dovrebbe essere la misura ...

Pensioni - quota 100 : anche gli statali in corsa per l'uscita anticipata da gennaio 2019 : anche una larga parte dei lavoratori statali sarebbe in corsa per l'uscita anticipata con la quota 100 delle Pensioni. E' quanto scrive Il Sole 24 Ore che traccia il profilo dei lavoratori, privati e del pubblico impiego, uomini e donne, tra i possibili beneficiari della pensione anticipata a partire dai 64 anni di eta'. Dalle ipotesi fatte finora su quella che è ritenuta la misura che dovrebbe consentire ai contribuenti di aggirare i rigidi ...

Pensioni 2019 - 20 : i cinque mesi in più non scattano per chi svolge mansioni logoranti : Nel 2019, serviranno 5 mesi in più sia per la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata. Si tratta dell'aumento derivante dall'applicazione dell'aspettativa di vita alle Pensioni. L'Istat annualmente espone i dati della vita media degli italiani che salendo, produce l'innalzamento dei requisiti per le Pensioni. Nel 2019 quindi, le prestazioni previdenziali più comuni, si allontaneranno di 5 mesi.-- In attesa che davvero diventi ...

Pensioni - dal 2019 forse taglio degli assegni per coefficienti e nuove misure allo studio : In attesa di capire se il cantiere della revisione del sistema previdenziale del Governo Lega-Movimento5Stelle portera' davvero alla nascita delle nuove misure promesse, i dubbi e le perplessita' sulle novita' della riforma sono sempre tanti. In primo luogo quelli relativi agli importi delle Pensioni che si andranno a percepire a partire dal 2019, quando a dire il vero, con o senza riforma, molte novita' sono state gia' ufficializzate. A fronte ...

Pensioni - dubbi su Quota 100/41 in LdB2019 mentre si avvicina il reddito di cittadinanza : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 20 giugno 2018 vedono arrivare importanti dichiarazioni da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha annunciato la volonta' di inserire il reddito e le Pensioni di cittadinanza nella prossima Manovra, mentre ha espresso dubbi circa l'inclusione delle quote 100 e 41 [VIDEO] che potrebbero slittare ai mesi successivi. Nel frattempo si continuano a registrare al riguardo nuovi commenti tecnici, ...

Pensioni - Opzione Donna : Fratelli d'Italia chiede la proroga al 31 dicembre 2019 : Fratelli d'Italia scende in campo al fianco delle lavoratrici, la cui richiesta è di poter andare in pensione con Opzione Donna. Di recente, l'onorevole Walter Rizzetto ha postato sul proprio profilo ufficiale Facebook l'immagine del documento che testimonia la vicinanza concreta del partito di Giorgia Meloni alle lavoratrici, impegnate da diverso tempo nella battaglia per convincere i politici a prorogare il regime sperimentale fino al 31 ...