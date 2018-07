Pena di morte | 34enne giustiziano in Texas | è 8° da inizio anno

India : 22 uomini stuprano una dodicenne sorda per mesi. Arrestati - rischiano Pena di morte : I 22 per oltre sette mesi hanno violentato una ragazzina di 12 anni affetta da problemi all'udito dopo averla sedata e costretta ad assumere droghe.Continua a leggere

Mafia - Dell'Utri verso la scarcerazione : Pena differita per motivi di salute. I medici : «Rischio morte improvvisa» : Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri, detenuto per scontare una...

Tokyo - eseguita la Pena di morte per setta della strage in metro : uccisero 27 persone col Sarin : Kamikawa ha spiegato che i misfatti della setta hanno diffuso il terrore in tutto il mondo, sottolineando che la pena di morte è inevitabile nel caso di crimini orrendi. Il 63enne Asahara, ...

Sudan - annullata Pena di morte per sposa bambina che uccise il marito - : Noura Hussein dovrà comunque scontare cinque anni di carcere e pagare una multa. Costretta a sposarsi a 16 anni, aveva colpito l'uomo per difendersi da uno stupro

Sudan - revocata la Pena di morte per sposa bambina che uccise il marito-stupratore : A 13 anni i genitori l’avevano data in sposa a un suo cugino di secondo grado, che aveva il doppio dei suoi anni. E a fronte dell’ennesimo tentativo di stupro lo aveva accoltellato, uccidendolo. Noura Hussein, che era stata condannata a morte in Sudan, non sarà impiccata ma dovrà comunque scontare una condanna a cinque anni di carcere. La notizia della commutazione della pena arriva da Antonella Napoli, presidente di Italians for Darfur, ...

Cancellata la Pena di morte per Noura Hussein - che uccise il marito che l'aveva stuprata : Noura Hussein non sarà condannata a morte. Lo ha stabilito la Corte d'Appello del Sudan che ha commutato la massima pena in una detenzione di 5 anni. Lo ha reso noto il legale della donna, Abdelaha Mohamad, alla Bbc. Noura, 19 anni, era accusata di avere ucciso suo marito, perché violentata. Sua madre, Zainab Ahmed, ha espresso felicità per la Corte che ha risparmiato la vita a sua figlia. Noura fu costretta a sposarsi a 16 ...