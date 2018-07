Pd | domani Martina a Palermo

sportfair

: Vi aspetto domani sera al nuovo BELLEVUE di Martina Franca?? Posti ai tavoli quasi terminati! prenotazioni: ??393/56… - morellfrancesco : Vi aspetto domani sera al nuovo BELLEVUE di Martina Franca?? Posti ai tavoli quasi terminati! prenotazioni: ??393/56… - eudaimyeon : Menomale che domani mattina torna axel e il pomeriggio martina ha l’esame così mi distraggo -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “, giovedì 19 luglio, alle 11.30, il segretario nazionale del Pd Mauriziosarà a. Alle 11.30 visiterà il quartiere Zen e il ‘Punto Luce’ di Save the Children, che si occupa del contrasto alla povertà educativa dei ragazzi. A Seguiresarà nel quartiere Ballaró in visita allo spazio di coworking ‘Mille volti’, punto di incontro per le realtà del No profit e dell’associazionismo”. Si legge in una nota del Pd. A seguire, alle 16.30, il Segretario Pd parteciperà in Via D’Amelio alla commemorazione in ricordo del Giudice Paolo Borsellino e degli agenti di scorta.L'articolo Pd:SPORTFAIR.