PC non si accende | come risolvere

chimerarevo

: Una schiava e che devo fare tutto a tutti, ma si sbaglia di grosso. Mi si stanno veramente rompendo i coglioni. OK… - _Overthinkingg_ : Una schiava e che devo fare tutto a tutti, ma si sbaglia di grosso. Mi si stanno veramente rompendo i coglioni. OK… - fotodipula : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - chasing_cars9 : No non è vero, evidentemente manca da collegar un cavo dato che non si accende -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Immaginate di dover fare qualcosa di molto importante al computer (nel caso nostro lavorare), premete il pulsante di accensione e la macchina non dà alcun segno di vita. Se il PC non si, potrebbero essere molti i fattori determinanti. La prima cosa che viene subito da pensare è di chiamare il vostro fidato tecnico per riuscire a capire assieme quale può essere il problema. Tuttavia, prima di disturbarlo (magari alle 6:00 di mattina) ci sono ancora speranze di poterlo aggiustare autonomamente. Le uniche cose richieste sono tanta pazienza e calma. Sono molte le ragioni per cui un PC non sie spesso abbiamo pochissimi indizi per capire quale sia la causa principale. Noi di ChimeraRevo abbiamo deciso di realizzare un articolo molto interessante in cui vi elenchiamo le principali cause per cui il computer non sirisolverle nel migliore dei modi. ...