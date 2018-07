PC gaming | configurazioni e guida all’acquisto

chimerarevo

: Oggi vi proponiamo uno delle configurazioni più accattivanti e richiesti dei nostri Notebook MSI Gaming: il GE63/73… - TerabyteAP : Oggi vi proponiamo uno delle configurazioni più accattivanti e richiesti dei nostri Notebook MSI Gaming: il GE63/73… - PCGamingit : PC Gaming 700 euro: Migliori configurazioni Intel e AMD | Luglio 2018 - - Nerdream_it : -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Nell’immaginario collettivo, assemblare un PCè qualcosa di estremamente complicato e costoso, non alla portata di tutti. In realtà questo non è proprio corretto. Anche un PC da gioco infatti, può andare incontro alle esigenze di chi non vuole spendere un’esagerazione o ha comunque un budget limitato. Certo, in questo caso dovrete scendere a compromessi, ma riuscirete comunque a giocare ai vostri titoli preferiti con una qualità più che accettabile. Per rendere felici tutti gli utenti, in questo articolo ci occuperemo di consigliarvi delle build da PC, dalle più economiche a quelle più costose, in modo da darvi la possibilità di scegliere quella più adatta al vostro utilizzo e al vostro budget. Se ce ne fosse bisogno, vi ricordiamo che i prezzi sono validi al momento della redazione. I componenti elettronici possono subire delle variazioni inaspettate, ...