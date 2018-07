Patanè | atto storico approvazione piano Appia Antica

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – “Oggi l’Aula del Consiglio regionale ha approvato il nuovodi assetto dell’. E’ stato compiuto un, un altro dei tanti passi nel corso di questi 150 anni di storia che ci avvicinano sempre di piu’ ad un sogno che man mano puo’ diventare realta’. Ildi assetto dell’non e’ soltanto unnormativo, ma il primo fondamentale passaggio per realizzare quel ‘sublime spazio pubblico’, cosi’ l’ha definito Benevolo, che da piazza Venezia comprende i Fori, il Colosseo, il Palatino, il Circo Massimo e di li’ si spinge verso l’, fino ad arrivare ai piedi dei Castelli Romani”. “Queloggi ha la possibilita’ di rivivere in un vero e proprio Progetto per Roma che faccia perno sulla propria bellezze, sulla propria cultura ...