Parma e Chievo | incubo B

Processo Figc Parma e Chievo rischiano la A : ROMA. La prossima Serie A potrebbe non vedere al via Parma e Chievo. Questo è quanto chiesto dalla procura Figc nel doppio Processo sportivo di primo grado andato in scena a Roma. Il primo a finire ...

Il Chievo ed il Parma rischiano la retrocessione d'ufficio dopo le accuse della Procura : A circa un mese dall'inizio del campionato, due club di Serie A rischiano di non potervi partecipare, infatti il Chievo Verona e il Parma dovranno aspettare il giudizio del Tribunale Federale, con il processo che inizierà già martedì, in quanto accusate, l'una, il Chievo Verona, di plusvalenze fittizie, mentre la società emiliana per presunto illecito sportivo. Tutto accade in un momento storico per il calcio italiano dove l'arrivo di Cristiano ...

Calcio : sanzioni in arrivo per Chievo e Parma - a rischio la Serie A : Retrocessione in Serie B, maxi multa oppure permanenza in Serie A con la decurtazione di punti. Sono queste le varie ipotesi che potrebbero colpire Parma e Chievo domani in occasione dell'udienza presso il Tribunale Nazionale Federale della FederCalcio. La società emiliana è accusata dalla Procura della Figc di illecito sportivo, quella veronese di plusvalenza fittizie. La Società A.C.Chievo Verona ...

Chievo e Parma - domani i processi Figc : “Richieste di pena pesanti - a rischio la A” : Sono entrambi in programma per domani, 17 luglio, i processi al Tribunale federale nazionale della Figc per il Chievo, accusato di plusvalenze fittizie, e il Parma, a giudizio per tentato illecito sportivo. Secondo quanto apprende l’Ansa, sono in arrivo da parte della Procura della Federcalcio richieste pesanti in termini di penalizzazione, “afflittive” ovvero da applicare sulla stagione appena conclusa. Tanto, scrive ...

