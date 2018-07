Paolo Borsellino - chi era il magistrato ucciso dalla mafia - : Il giudice siciliano, componente del pool antimafia, venne assassinato in via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 5 agenti della scorta. A distanza di anni, la sua morte è ancora avvolta ...

Paolo Borsellino - la figlia Fiammetta : "Voglio capire chi c'è dietro"/ Strage via D'Amelio "Troppi depistaggi" : Paolo Borsellino, la figlia Fiammetta: "Voglio capire chi c'è dietro". Domani saranno 26 anni dalla Strage di via D'Amelio a Palermo, "troppi depistaggi"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:31:00 GMT)

La Rai omaggia il giudice Paolo Borsellino : A 26 anni dall’assassinio di Paolo Borsellino e della strage di Via d’Amelio, la Rai omaggia il giudice con una programmazione speciale La Rai continua a ricordare la strage mafiosa del 19 luglio 1992 in Via D’Amelio a Palermo. Una data tragica che ha visto morire il giudice Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, gli uomini della scorta. Un terribile evento che ...

Via d’Amelio - nelle motivazioni i depistaggi nell’inchiesta sull’omicidio di Paolo Borsellino : martedì il caso al Csm : Dopo l’appello di Fiammetta Borsellino, il Consiglio superiore della magistratura “si occuperà della vicenda” legata alla strage di via d’Amelio “alla luce del deposito della sentenza”. A comunicarlo è una nota di Palazzo dei Marescialli, in cui si specifica che il caso sarà discusso dal comitato di presidenza. Il Csm spiega anche che “il comitato di presidenza dispose l’apertura di una pratica, già lo ...

Tre poliziotti a processo per il depistaggio delle indagini sull'uccisione di Paolo Borsellino : La Procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio di tre poliziotti per il depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. L'udienza preliminare non è stata ancora fissata. Il processo è stato chiesto per il funzionario Mario Bo, che è stato già indagato per gli stessi fatti e che ha poi ottenuto l'archiviazione, e per i poliziotti Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Per tutti l'accusa è di ...