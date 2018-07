Paola Perego ricorda la brutta avventura con la Rai | ' Umiliazione | ora so cosa voglio'

Paola Perego diventa nonna/ Foto - La figlia è al sesto mese e aspetta un maschietto : Paola Perego sta per diventare nonna a soli 52 anni: Giulia Carnevale, figlia della conduttrice e del calciatore Andrea Carnevale, è in attesa del suo primo bambino.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:35:00 GMT)

Paola Perego presto nonna - la figlia Giulia Carnevale è incinta : Una buona notizia per Paola Perego, che all’età di 52 anni si appresta a diventare nonna. A darle questa gioia la figlia Giulia Carnevale, che come rivela lei stessa sul proprio profilo Instagram è in dolce attesa. Giulia, laureata in Economia, è la prima figlia della conduttrice nata dal matrimonio finito con Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli. Oltre a lei la coppia ha avuto anche un maschio, Riccardo. Ora Giulia, 26 anni, aspetta ...

“Un bambino tra le braccia”. Paola Perego - la notizia che entusiasma tutti. Anche perché nessuno si aspettava una cosa del genere (a 52 anni) : Paola Perego e sua figlia Giulia, per un periodo, hanno vissuto un momento molto difficile. La ragazza non aveva preso bene la decisione dei genitori di separarsi e, per un po’, non ha parlato a sua madre. Giulia è la figlia che Paola Perego ha avuto dal calciatore Andrea Carnevale dal quale ha avuto Anche un altro figlio, Riccardo. Ora, però, i rapporti tra Giulia e sua madre sono sereni e affettuosi e qualche tempo fa abbiamo sentito ...

Paola Perego sarà nonna : la sua Giulia è incinta : Giulia, la amatissima primogenita di Paola Perego e Andrea Carnevale, è in dolce attesa: l’annuncio è stato dato tramite social con uno scatto tenero e romantico. Tanti auguri ai futuri genitori! Giulia Carnevale e Filippo Giovannelli aspettano il loro primo figlio, che dovrebbe nascere alla fine dell’estate. A rendere pubblica la notizia ci ha pensato Giulia stessa pubblicando uno scatto che la raffigura al mare in bikini blu. Stesa sulla ...

Barbara Palombelli si confessa da Paola Perego : 'Mi hanno esorcizzato - avevo il malocchio' : Barbara Palombelli , ospite di Non disturbare di Paola Perego , su Raiuno, racconta una cosa mai detta prima. Si è fatta esorcizzare, convinta di avere il malocchio. "Infatti ce l'avevo, me lo tolsero.

Barbara Palombelli esorcizzata : la rivelazione a Paola Perego : Barbara Palombelli confessa a Paola Perego di essere stata esorcizzata Venerdì 13 luglio è andata in onda in seconda serata sul primo canale della Tv di Stato la terza puntata di Non disturbare. In una camera d’albergo Paola Perego ha intervistato Barbara Palombelli. La conduttrice di Forum, de Lo sportello di Forum e dalla prossima stagione televisiva anche di Stasera Italia in access prime time su Rete 4, ha rivelato aspetti inediti di ...

Paola Perego vicina al marito Lucio Presta : "In salute e in malattia" : C'è un'infermiera d'eccezione accanto a Lucio Presta, l'agente di spettacolo che giorni fa è finito in...