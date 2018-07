Panasonic | garanzia smart battery per i dispositivi rugged

Fotovoltaico : Panasonic Solar estende la garanzia di 25 anni ai pannelli della linea HIT : A partire dal 1° giugno 2018 Panasonic offre la garanzia lineare di rendimento per tutti i moduli della serie HIT, come già fatto per il modulo All Black Kuro, annunciato in Europa a inizio anno e che vanta già una garanzia di 25 anni. Adesso Panasonic estende le migliori condizioni di garanzia ai moduli di 330 watt, 325 watt, 295 watt e 245 watt di potenza nominale. Per l’utente finale, la soluzione proposta da Panasonic rappresenta una ...