Palermo | pitbull del convivente la aggredisce e le stacca braccio a morsi | grave 23enne

: Pitbull stacca a morsi un braccio ad una ragazza - TGR Sicilia - RobertoGueli : Pitbull stacca a morsi un braccio ad una ragazza - TGR Sicilia - MondoPalermo : Palermo, pitbull le stacca un braccio i testimoni: 'La ragazza urlava: non voglio morire' -

(Di mercoledì 18 luglio 2018) La giovane è stata improvvisamente aggredita dal cane in casa. È stata trasportata immediatamente in ospedale e sottoposta ad un intervento urgente nel reparto di chirurgia plastica che però non le ha permesso di recuperare l'arto.