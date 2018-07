Palermo | donna attaccata da pitbull | perderà uso del braccio

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo , 14 lug. (AdnKronos) - Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa , sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall'isola di Lampedusa all'ospedale di Palermo . "Le

Migranti : Lampedusa - mamma con bimba e donna incinta trasferite a Palermo in elisoccorso : Palermo , 14 lug. (AdnKronos) – Una donna incinta insieme con la sorella e una mamma molto debilitata con la bambina, che si trovavano sul barcone con 450 Migranti e che sono state portate a Lampedusa , sono state trasportate poco fa in elisoccorso dall’isola di Lampedusa all’ospedale di Palermo . “Le loro condizioni di salute soni particolarmente gravi – dice all’Adnkronos il medico Pietro Bartolo – ...

Palermo : tre anni di libertà vigilata alla donna che gettò la figlia nel cassonetto : Verdetto d’appello per Valentina Pilato che già in primo grado era stata giudicata incapace di intendere e di volere

Palermo : la moglie va al mare - lui la prende a pugni/ Arrestato 33enne : la donna era in una struttura protetta : Palermo : la moglie va al mare , lui la prende a pugni . Ultime notizie, la Polizia ha Arrestato un 33enne : la donna si trovava in una struttura protetta (Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 12:58:00 GMT)

Sicilia - miracolo a Palermo : donna partorisce in taxi : Palermo, 25 giu. , askanews, Non ha fatto in tempo a salire le scale dell'ospedale, e così ha partorito in taxi. E' accaduto a Palermo, dove una donna incinta di 30 anni ha dato alla luce suo figlio ...