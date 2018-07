Palermo choc | 23enne azzannata dal pitbull | «Le ha staccato un braccio Urlava | ' Non

Palermo - PEZZO DI DITO NEL GELATO/ Attrezzatura sequestrata nel bar - indagini in corso dopo scoperta choc : PALERMO , trova un DITO nel GELATO : era di un dipendente assunto in nero che ha dovuto tacere. Sul luogo sono arrivati i carabinieri che hanno perquisito il locale e sono scattate le denunce(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 09:17:00 GMT)

Choc a Palermo : medico chiede alla mamma di levarsi lo slip per curare il figlio Video : Il figlioletto ha dei disturbi per l’apprendimento? Per risolvere il problema serve un massaggio hot alla madre. Sembra una cosa assurda eppure è ciò che è avvenuto all’ospedale di Palermo, storia che è stata constatata dalla trasmissione le Iene, che ha realizzato un servizio sulla vicenda durante la puntata trasmessa domenica sera. La cura ai disturbi del linguaggio, per il logopedista che ha preso in esame il bambino, consisteva in massaggi ...