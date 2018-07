Palazzotto | Italia non è più porto sicuro per navi Ong né per migranti

romadailynews

(Di mercoledì 18 luglio 2018) Roma – “Ancora a bordo della Open Arms, questa volta in rotta verso la Spagna. Dopo le le dichiarazioni del Ministro dell’Internono, l’oggi non e’ considerata un: non lo e’ per le Ong che rischiano di essere processate per aver salvato vite umane cosi’ come non lo e’ per chi viene salvato e rischia ancora una deportazione nei campi di concentramento libici”. Lo scrive su Facebook Erasmodi Liberi e Uguali da bordo della nave Astral di Open Arms. “Non ci fidiamo del Governono’, queste le parole di Open Arms dopo le accuse, da parte del Ministro degli Interni, di aver inventato la notizia del salvataggio. Per questo oggighiamo verso la Spagna con Josefa, e i corpi senza vita dei suoi compagni di viaggio, e non verso Catania: perche’ si teme che, sopravvissuta a questa ...